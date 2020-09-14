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Кременчук, Благодійність

Кременчужанам, які потрапили у страшне ДТП під Києвом, потрібна допомога

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 829 Коментарів: 4

 

Мешканцям Кременчука після дорожньо-транспортної пригоди потрібна фінансова підтримка

 

Кременчужанин Василь Шушмарченко, який потрапив у жахливу аварію під Києвом, потребує коштів на операцію. 


У страшну ДТП на Київщині потрапив пасажирський мікроавтобус, що прямував у Кременчук


Зараз рідні чоловіка збирають гроші для проведення операції на яку необхідно 100 000 гривень. 


Як повідомив «Телеграфу» племінник Ігор Кравцов, чоловік у дуже важкому стані: перелом шийного хребця та серйозні пошкодження спинного хребця, струс мозку та чисельні переломи.


- У цій маршрутці знаходився мій дядько, зараз в тяжкому стані перебуває в лікарні й потрібна операцію на хребті, - розповів Ігор. 


Картка для допомоги: 4731 1856 1886 0784 (Ігор Кравцов, племінник).


 


Також серед постраждалих кременчужанка Людмила Мазур. Їй також потрібна операція на хребті й реабілітація. Допомогу Людмилі збирає брат Олександр Алексеєнко. 


Номер Карти Моно Банк 4441114442395388 (Олександр Алексеєнко), Приват Банк 5168742233365521, А Банк 5169157306914148.


 


Нагадаємо, що ще одна кременчужанка Дарія, яка потрапила в аварію, перенесла операцію. 


«Папа, пробач мене»: стали відомі подробиці жахливої аварії маршрутки, яка їхала до Кременчука
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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благотворительность помощь
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

320
wtf100500:
Сьогодні, 16:30

Вот в данный момент отличный способ для местной власти, а так же кандидатам и партиям показать заботу о людях. Не вкидывать бабки в борды, а просто помочь людям.

P.S. А еще момент, они ж ехали в маршрутке, которая как бы обязана всех страховать. 


26 0
1 604
Хатаб:
Сьогодні, 16:51

Цитата: wtf100500

P.S. А еще момент, они ж ехали в маршрутке, которая как бы обязана всех страховать. 

 

Тут ключова фраза "...как бы..."

 


2 0
177
Zloy_kachan:
Сьогодні, 17:33

Цитата: wtf100500

Вот в данный момент отличный способ для местной власти, а так же кандидатам и партиям показать заботу о людях. Не вкидывать бабки в борды, а просто помочь людям.

P.S. А еще момент, они ж ехали в маршрутке, которая как бы обязана всех страховать. 

Даже если и есть страховка, вы пробовали по ней деньги получить??? тем более быстро??? Пока суд не признает виновника ДТП, ни одна страховая даже не начнет процедуру выплат. А там срок 90 дней. Ох....е у нас законы.


2 0
943
Angel737:
Сьогодні, 17:44

Вот в данный момент отличный способ для местной власти, а так же кандидатам и партиям показать заботу о людях. Не вкидывать бабки в борды, а просто помочь людям.


1 0

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