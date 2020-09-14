Кременчужанам, які потрапили у страшне ДТП під Києвом, потрібна допомога

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 829 Коментарів: 4





Кременчужанин Василь Шушмарченко, який потрапив у жахливу аварію під Києвом, потребує коштів на операцію.









Зараз рідні чоловіка збирають гроші для проведення операції на яку необхідно 100 000 гривень.





Як повідомив «Телеграфу» племінник Ігор Кравцов, чоловік у дуже важкому стані: перелом шийного хребця та серйозні пошкодження спинного хребця, струс мозку та чисельні переломи.





- У цій маршрутці знаходився мій дядько, зараз в тяжкому стані перебуває в лікарні й потрібна операцію на хребті, - розповів Ігор.





Картка для допомоги: 4731 1856 1886 0784 (Ігор Кравцов, племінник).









Також серед постраждалих кременчужанка Людмила Мазур. Їй також потрібна операція на хребті й реабілітація. Допомогу Людмилі збирає брат Олександр Алексеєнко.





Номер Карти Моно Банк 4441114442395388 (Олександр Алексеєнко), Приват Банк 5168742233365521, А Банк 5169157306914148.









Нагадаємо, що ще одна кременчужанка Дарія, яка потрапила в аварію, перенесла операцію.



