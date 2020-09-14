Кременчужанам, які потрапили у страшне ДТП під Києвом, потрібна допомога

Кременчужанин Василь Шушмарченко, який потрапив у жахливу аварію під Києвом, потребує коштів на операцію.
Зараз рідні чоловіка збирають гроші для проведення операції на яку необхідно 100 000 гривень.
Як повідомив «Телеграфу» племінник Ігор Кравцов, чоловік у дуже важкому стані: перелом шийного хребця та серйозні пошкодження спинного хребця, струс мозку та чисельні переломи.
Також серед постраждалих кременчужанка Людмила Мазур. Їй також потрібна операція на хребті й реабілітація. Допомогу Людмилі збирає брат Олександр Алексеєнко.
Нагадаємо, що ще одна кременчужанка Дарія, яка потрапила в аварію, перенесла операцію.