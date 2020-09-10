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«Папа, пробач мене»: стали відомі подробиці жахливої аварії маршрутки, яка їхала до Кременчука

Сьогодні, 09:17 Переглядів: 4 155

21-річний водій вантажівки, якого вважають винуватцем ДТП, не постраждав. У суботу, 12 вересня, в Бориспільському районному суді йому обрали запобіжний захід - 2 місяці арешту. Кермувальник своєї провини не визнає і каже, що у фури відмовили гальма. За словами прокурора, вони були в робочому стані

11 вересня на трасі Київ-Харків сталася страшна аварія, яка забрала життя п'яти людей. Троє постраждалих знаходиться в лікарні у важкому стані.


У страшну ДТП на Київщині потрапив пасажирський мікроавтобус, що прямував у Кременчук


Як пише ТСН, 11 постраждалих лікуються в Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування.


22-річна Даша тієї ночі їхала з Києва до Кременчука на день народження батька. Не проїхавши і півсотні кілометрів від столиці, маршрутка, в якій їхала дівчина, потрапила в аварію. Коли Даша прийшла до тями після операції, перше, що сказала: "Папа, пробач мене, я купила тобі кросівки на день народження і десь загубила".


- Пів на шосту ранку зателефонувала і сказала: "Мам, я взагалі добре себе почуваю. Лікарі сказали, що найлегша. Три шви наклали і я вільна". Я заспокоїлась. Думаю, слава богу. Але потім зробили КТ і виявилося, що гематома. Треба терміново оперувати, поки у свідомості, - розповіла матір потерпілої.



Дівчині зробили трепанацію черепа. Стан Даші вдалося стабілізувати. Поки що вона ще в реанімації. Але вже сьогодні-завтра лікарі обіцяють перевести її до іншого відділення. 


Іще троє потерпілих досі у вкрай тяжкому стані. У них черепно-мозкові травми та травми хребта. Утім, каже лікар, є й позитивні новини. Ціла сім'я, яка потрапила в ДТП, пішла на покращення.


До Броварської лікарні шпиталізували тих, хто дістав легкі травми.


Сам 21-річний водій вантажівки, якого вважають винуватцем ДТП, не постраждав. У суботу, 12 вересня, в Бориспільському районному суді йому обрали запобіжний захід - 2 місяці арешту. Кермувальник своєї провини не визнає і каже, що у фури відмовили гальма. За словами прокурора, вони були в робочому стані. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: аварія ДТП
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