«Папа, пробач мене»: стали відомі подробиці жахливої аварії маршрутки, яка їхала до Кременчука

Сьогодні, 09:17 Переглядів: 4 155

21-річний водій вантажівки, якого вважають винуватцем ДТП, не постраждав. У суботу, 12 вересня, в Бориспільському районному суді йому обрали запобіжний захід - 2 місяці арешту. Кермувальник своєї провини не визнає і каже, що у фури відмовили гальма. За словами прокурора, вони були в робочому стані

11 вересня на трасі Київ-Харків сталася страшна аварія, яка забрала життя п'яти людей. Троє постраждалих знаходиться в лікарні у важкому стані.









Як пише ТСН , 11 постраждалих лікуються в Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування.





22-річна Даша тієї ночі їхала з Києва до Кременчука на день народження батька. Не проїхавши і півсотні кілометрів від столиці, маршрутка, в якій їхала дівчина, потрапила в аварію. Коли Даша прийшла до тями після операції, перше, що сказала: "Папа, пробач мене, я купила тобі кросівки на день народження і десь загубила".





- Пів на шосту ранку зателефонувала і сказала: "Мам, я взагалі добре себе почуваю. Лікарі сказали, що найлегша. Три шви наклали і я вільна". Я заспокоїлась. Думаю, слава богу. Але потім зробили КТ і виявилося, що гематома. Треба терміново оперувати, поки у свідомості, - розповіла матір потерпілої.









Дівчині зробили трепанацію черепа. Стан Даші вдалося стабілізувати. Поки що вона ще в реанімації. Але вже сьогодні-завтра лікарі обіцяють перевести її до іншого відділення.





Іще троє потерпілих досі у вкрай тяжкому стані. У них черепно-мозкові травми та травми хребта. Утім, каже лікар, є й позитивні новини. Ціла сім'я, яка потрапила в ДТП, пішла на покращення.





До Броварської лікарні шпиталізували тих, хто дістав легкі травми.





Сам 21-річний водій вантажівки, якого вважають винуватцем ДТП, не постраждав. У суботу, 12 вересня, в Бориспільському районному суді йому обрали запобіжний захід - 2 місяці арешту. Кермувальник своєї провини не визнає і каже, що у фури відмовили гальма. За словами прокурора, вони були в робочому стані.