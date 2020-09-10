COVID-19 і туберкульоз: як подолати небезпечні хвороби

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 530

Зменшує ризики інфікуватися COVID -19 переведення хворих із туберкульозом на альтернативний метод спостереження за лікуванням пацієнтів, згідно з рекомендаціями ВООЗ, – ВІДЕО-дот

Туберкульоз є найбільш поширеною причиною смерті від інфекційних захворювань у світі. Він забирає більше 4000 життів щодня.

Безпрецедентна пандемія коронавірусу серйозно загрожує всьому населенню і в тому числі людям із туберкульозом. Для своєчасної діагностики, лікування та профілактики коронавірусу фахівці області докладають значних зусиль. Однак під «маскою» коронавірусу може бути і туберкульоз. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.





Як розповів завідуючий консультативно-діагностичним відділенням № 1 КП «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер ПОР» Михайло Ільченко, на жаль, часто медичні працівники не дотримуються вимог стосовно ранньої діагностики туберкульозу. Одним із методів своєчасного виявлення туберкульозу, а наразі й диференціальної діагностики COVID -19, є обстеження біологічного матеріалу тест-системою Gene Xpert.





В області місця обстеження матеріалу знаходяться в Полтаві по вул. Залізна, 17 (КП «4-та міська клінічна лікарня Полтавської міської ради»), у Кременчуці по вул. І. Мазепи, 14, (КП «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер ПОР»), у Лубнах по вул. Пушкіна, 21, (КП «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер ПОР»), у Миргороді по вул. Гоголя, 172 (КП «Миргородська ЦРЛ»).





Силами протитуберкульозного диспансеру вирішене питання централізованої доставки біологічного матеріалу з районів області до лабораторій диспансеру. Всі лабораторії повністю забезпечені необхідними розхідними матеріалами для проведення обстеження.





Ще раз нагадуємо про заходи для зниження ризику інфікування COVID-19 у людей із туберкульозом.

Залишайтеся вдома і по можливості уникайте контактів із людьми.

Часто мийте руки з милом і водою.

Не торкайтеся обличчя, носа, очей немитими руками.

Уникайте тісного контакту з тими, хто погано себе почуває.

Чітко дотримуйтеся призначеного лікування туберкульозу.

Використовуйте маски, дезінфікуйте руки.





Зменшує ризики інфікуватися COVID -19 переведення хворих із туберкульозом на альтернативний метод спостереження за лікуванням пацієнтів, згідно з рекомендаціями ВООЗ, – ВІДЕО-дот. Відеоконтроль дозволяє не відвідувати лікарню й підтримувати зв’язок зі своїм лікарем (медсестрою/медичним закладом) по телефону. використаних тканин та інше.