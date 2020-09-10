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COVID-19 і туберкульоз: як подолати небезпечні хвороби

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 530

 

Зменшує ризики інфікуватися COVID -19 переведення хворих із туберкульозом на альтернативний метод спостереження за лікуванням пацієнтів,  згідно з рекомендаціями ВООЗ, – ВІДЕО-дот

Туберкульоз є найбільш поширеною причиною смерті від інфекційних захворювань у світі. Він забирає більше 4000 життів щодня.

Безпрецедентна пандемія коронавірусу серйозно загрожує всьому населенню і в тому числі людям із туберкульозом. Для своєчасної діагностики, лікування та профілактики коронавірусу фахівці області докладають значних зусиль. Однак під «маскою» коронавірусу може бути і туберкульоз. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.


Як розповів завідуючий консультативно-діагностичним відділенням № 1 КП «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер ПОР» Михайло Ільченко, на жаль, часто медичні працівники не дотримуються вимог стосовно ранньої діагностики туберкульозу. Одним із методів своєчасного виявлення туберкульозу, а наразі й диференціальної діагностики COVID -19, є обстеження біологічного матеріалу тест-системою Gene Xpert.


В області місця обстеження матеріалу знаходяться в Полтаві по вул. Залізна, 17 (КП «4-та міська клінічна лікарня Полтавської міської ради»), у Кременчуці по вул. І. Мазепи, 14, (КП «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер ПОР»),  у Лубнах по вул. Пушкіна, 21, (КП «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер ПОР»), у Миргороді по вул. Гоголя, 172 (КП «Миргородська ЦРЛ»).


Силами протитуберкульозного диспансеру вирішене питання централізованої доставки біологічного матеріалу з районів області до лабораторій диспансеру. Всі лабораторії повністю забезпечені необхідними розхідними матеріалами для проведення обстеження.


Ще раз нагадуємо про заходи для зниження ризику інфікування COVID-19 у людей із туберкульозом.

  • Залишайтеся вдома і по можливості уникайте контактів із людьми.
  • Часто мийте руки з милом і водою.
  • Не торкайтеся обличчя, носа, очей немитими руками.
  • Уникайте тісного контакту з тими, хто погано себе почуває.
  • Чітко дотримуйтеся призначеного лікування туберкульозу.
  • Використовуйте маски, дезінфікуйте руки.


Зменшує ризики інфікуватися COVID -19 переведення хворих із туберкульозом на альтернативний метод спостереження за лікуванням пацієнтів,  згідно з рекомендаціями ВООЗ, – ВІДЕО-дот. Відеоконтроль дозволяє не відвідувати лікарню й підтримувати зв’язок зі своїм лікарем (медсестрою/медичним закладом) по телефону. використаних тканин та інше.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус туберкулёз
компанія «Інтера Люкс»
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