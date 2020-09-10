ЦНАП змінює графік роботи й працюватиме до 20 години

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Але лише у певні дні

З 15 вересня головний офіс Кременчуцького ЦНАП відновлює приймання громадян у подовжені дні (вівторок та четвер) до 20.00. Графік роботи ЦНАП в інші дні залишається без змін.



З метою недопущення скупчення людей у зв’язку зі значним зростанням потоку відвідувачів, відповідне рішення було прийняте для збільшення доступності адміністративних послуг для громадян та можливості звернутися до ЦНАП у найбільш зручний час.



Наголошуємо, що робота ЦНАП, як і раніше, ведеться з максимальним дотриманням існуючих нормативних вимог щодо попередження розповсюдження захворювання на COVID-19: