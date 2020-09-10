Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.09.2020 12:00
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ЦНАП змінює графік роботи й працюватиме до 20 години

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 417

 Але лише у певні дні

З 15 вересня головний офіс Кременчуцького ЦНАП відновлює приймання громадян у подовжені дні (вівторок та четвер) до 20.00. Графік роботи ЦНАП в інші дні залишається без змін.


З метою недопущення скупчення людей у зв’язку зі значним зростанням потоку відвідувачів, відповідне рішення було прийняте для збільшення доступності адміністративних послуг для громадян та можливості звернутися до ЦНАП у найбільш зручний час.


Наголошуємо, що робота ЦНАП, як і раніше, ведеться з максимальним дотриманням існуючих нормативних вимог щодо попередження розповсюдження захворювання на COVID-19:

  • щодня проводиться санітарна обробка приміщень, у зв’язку з чим ЦНАП закритий для відвідувачів з 12.00 до 13.00 та додатково у подовжені дні з 16.00 до 16.30;
  • приймання громадян здійснюється точно на призначений день і час виключно за попереднім записом по телефонних номерах 15-88, 067405-50-80, 066-888-02-06, 75-85-00, або через сайт. Для отримання готового результату замовленої послуги реєструватися в електронну чергу не потрібно.
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Автор: Альона Душенко
Теги: ЦНАП
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