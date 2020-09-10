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У Кременчуці біля НПЗ горіла автоцистерна

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 701

 Водій за даними лікарів отримав 20% опіків тіла

Вчора, 12 вересня, по вул. Свіштовська горів вантажний автомобіль МАN TGS. За даними рятувальників, вогнем знищено автомобіль, цистерна та документи на них. Причина пожежі встановлюється.


 


За даними лікарів внаслідок пожежі водій отримав 20% опіків тіла 2-го ступеню (голова, шия, верхні кінцівки). Його госпіталізували до опікового віділення Кременчуцького ЦРЛ.


У Кременчуці горіла цистерна

Gepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Samstag, 12. September 2020


Пожежа ліквідована п’ятьма відділеннями ДСНС (2 АЦ 14 ДПРЧ, 2 АЦ 22 ДПРЧ, 23 ДПРЧ).

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Автор: Альона Душенко
Теги: НПЗ цистерна Пожежа
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