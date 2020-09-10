У Кременчуці біля НПЗ горіла автоцистерна

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Вчора, 12 вересня, по вул. Свіштовська горів вантажний автомобіль МАN TGS. За даними рятувальників, вогнем знищено автомобіль, цистерна та документи на них. Причина пожежі встановлюється.









За даними лікарів внаслідок пожежі водій отримав 20% опіків тіла 2-го ступеню (голова, шия, верхні кінцівки). Його госпіталізували до опікового віділення Кременчуцького ЦРЛ.





У Кременчуці горіла цистерна Gepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Samstag, 12. September 2020





Пожежа ліквідована п’ятьма відділеннями ДСНС (2 АЦ 14 ДПРЧ, 2 АЦ 22 ДПРЧ, 23 ДПРЧ).