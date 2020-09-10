У Кременчуці біля НПЗ горіла автоцистерна

Вчора, 12 вересня, по вул. Свіштовська горів вантажний автомобіль МАN TGS. За даними рятувальників, вогнем знищено автомобіль, цистерна та документи на них. Причина пожежі встановлюється.
За даними лікарів внаслідок пожежі водій отримав 20% опіків тіла 2-го ступеню (голова, шия, верхні кінцівки). Його госпіталізували до опікового віділення Кременчуцького ЦРЛ.
У Кременчуці горіла цистернаGepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Samstag, 12. September 2020
Пожежа ліквідована п’ятьма відділеннями ДСНС (2 АЦ 14 ДПРЧ, 2 АЦ 22 ДПРЧ, 23 ДПРЧ).