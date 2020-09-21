За останню добу в Україні +3 372 випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині +47

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В Україні за минулу добу зафіксували 3 372 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 47.





За даними МОЗ, станом на 9.00 24 вересня в Україні налічують 188 106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 757 летальних, 83 458 пацієнтів одужали (за добу – 1 788 людей). Загалом провели 2 129 156 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 556 випадків;

Волинська область — 7 235 випадків;

Дніпропетровська область — 4 692 випадки;

Донецька область — 2 767 випадків;

Житомирська область — 5 262 випадки;

Закарпатська область — 9 416 випадків;

Запорізька область — 3 288 випадків;

Івано-Франківська область — 12 952 випадки;

Кіровоградська область — 1 039 випадків;

м. Київ — 20 665 випадків;

Київська область — 8 286 випадків;

Львівська область — 19 250 випадків;

Луганська область — 841 випадок;

Миколаївська область — 2 717 випадків;

Одеська область — 12 309 випадків;

Полтавська область — 1 677 випадків;

Рівненська область — 11 621 випадок;

Сумська область — 3 352 випадки;

Тернопільська область — 12 334 випадки;

Харківська область — 16 193 випадки;

Херсонська область — 905 випадків;

Хмельницька область — 5 185 випадків;

Чернівецька область — 13 562 випадки;

Черкаська область — 3 355 випадків;

Чернігівська область — 3 647 випадків.

Полтавська ОДА проінформувала, що коронавірус за добу зареєстрували:

у Полтаві – 29 нових випадків;

у Кременчуці – 5 випадків;

на Пирятинщині – 3 випадки;

у Полтавському, а також у колишніх Зіньківському, Котелевському, Чутівському районах – по два випадки;

у колишніх Диканському та Козельщинському районах – по одному відповідно.

Одужали 835 жителів області, продовжують лікування 808 людей.