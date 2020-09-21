Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна178353
Кременчук226
Хворі:
Україна96586
Кременчук58
Одужало:
Україна78184
Кременчук161
Померло:
Україна3583
Кременчук7
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За останню добу в Україні +3 372 випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині +47

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 333

 

Від COVID-19 померло 3 757 українців

В Україні за минулу добу зафіксували 3 372 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 47.


За даними МОЗ, станом на 9.00 24 вересня в Україні налічують 188 106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 757 летальних, 83 458 пацієнтів одужали (за добу – 1 788 людей). Загалом провели 2 129 156 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 5 556 випадків;
  • Волинська область — 7 235 випадків;
  • Дніпропетровська область — 4 692 випадки;
  • Донецька область — 2 767 випадків;
  • Житомирська область — 5 262 випадки;
  • Закарпатська область — 9 416 випадків;
  • Запорізька область — 3 288 випадків;
  • Івано-Франківська область — 12 952 випадки;
  • Кіровоградська область — 1 039 випадків;
  • м. Київ — 20 665 випадків;
  • Київська область — 8 286 випадків;
  • Львівська область — 19 250 випадків;
  • Луганська область — 841 випадок;
  • Миколаївська область — 2 717 випадків;
  • Одеська область — 12 309 випадків;
  • Полтавська область — 1 677 випадків;
  • Рівненська область — 11 621 випадок;
  • Сумська область — 3 352 випадки;
  • Тернопільська область — 12 334 випадки;
  • Харківська область — 16 193 випадки;
  • Херсонська область — 905 випадків;
  • Хмельницька область — 5 185 випадків;
  • Чернівецька область — 13 562 випадки;
  • Черкаська область — 3 355 випадків;
  • Чернігівська область — 3 647 випадків.

 

Полтавська ОДА проінформувала, що коронавірус за добу зареєстрували:

  • у Полтаві – 29 нових випадків;
  • у Кременчуці – 5 випадків;
  • на Пирятинщині – 3 випадки;
  • у Полтавському, а також у колишніх Зіньківському, Котелевському, Чутівському районах – по два випадки;
  • у колишніх Диканському та Козельщинському районах – по одному відповідно.

Одужали 835 жителів області, продовжують лікування 808 людей.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх