За останню добу в Україні +3 372 випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині +47

Від COVID-19 померло 3 757 українців
В Україні за минулу добу зафіксували 3 372 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 47.
За даними МОЗ, станом на 9.00 24 вересня в Україні налічують 188 106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 757 летальних, 83 458 пацієнтів одужали (за добу – 1 788 людей). Загалом провели 2 129 156 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 5 556 випадків;
- Волинська область — 7 235 випадків;
- Дніпропетровська область — 4 692 випадки;
- Донецька область — 2 767 випадків;
- Житомирська область — 5 262 випадки;
- Закарпатська область — 9 416 випадків;
- Запорізька область — 3 288 випадків;
- Івано-Франківська область — 12 952 випадки;
- Кіровоградська область — 1 039 випадків;
- м. Київ — 20 665 випадків;
- Київська область — 8 286 випадків;
- Львівська область — 19 250 випадків;
- Луганська область — 841 випадок;
- Миколаївська область — 2 717 випадків;
- Одеська область — 12 309 випадків;
- Полтавська область — 1 677 випадків;
- Рівненська область — 11 621 випадок;
- Сумська область — 3 352 випадки;
- Тернопільська область — 12 334 випадки;
- Харківська область — 16 193 випадки;
- Херсонська область — 905 випадків;
- Хмельницька область — 5 185 випадків;
- Чернівецька область — 13 562 випадки;
- Черкаська область — 3 355 випадків;
- Чернігівська область — 3 647 випадків.
Полтавська ОДА проінформувала, що коронавірус за добу зареєстрували:
- у Полтаві – 29 нових випадків;
- у Кременчуці – 5 випадків;
- на Пирятинщині – 3 випадки;
- у Полтавському, а також у колишніх Зіньківському, Котелевському, Чутівському районах – по два випадки;
- у колишніх Диканському та Козельщинському районах – по одному відповідно.
Одужали 835 жителів області, продовжують лікування 808 людей.