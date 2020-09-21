Стало відомо коли хокеїсти «Кременчука» повернуться на лід

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 170

Після проведення додаткових ПЦР-тестів на COVID-19 у команд-учасниць плей-офф, розіграш другого етапу чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч поновлюється.



28 і 29 вересня відбудуться третій і четвертий матчі півфіналів плей-офф. Хокеїсти «Кременчука» розпочнуть гру у Білій Церкві о 18.00, а «Донбас» у Херсоні о 19:30. У разі необхідності, 5, 6 та 7 матчі серій відбудуться 1, 3 і 5 жовтня.



Фінальні матчі чемпіонату відбудуться 8, 10, 13 і 15 жовтня. А в разі необхідності, 17, 19 і 21 жовтня будуть зіграні вирішальні фінальні матчі. Відзначимо, що в разі, якщо півфінальні серії завершаться раніше, то фінальна серія розпочнеться через два дні після закінчення

півфіналів.



Нагадаємо, що на даний момент в першій півфінальній парі «Кременчук» веде у «Білого Барса» з рахунком 2:0, а в парі між «Донбасом» і «Дніпром» встановився паритет - 1:1.





Зауважимо, що 5 вересня хокеїсти Кременчука прибули до Білої Церкви й вже були готові вийти на лід, як матч скасували через підозру на коронавірус в команді суперників.