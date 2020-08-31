Димова завіса та пекельна битва: хокеїсти «Кременчука» з перемоги відкрили серію ллей-офф

Вчора, 21:50 Переглядів: 361















































































































































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 1 вересня, пройшов перший півфінальний матч в серії між хокейними командами «Кременчук» та «Білий Барс» на домашній арені кременчужан.





Кременчужани ефектно повернулися на лід після карантинної перерви





«Кременчук» - «Білий Барс» 5:1 (0:0, 1:0, 4:1) Рахунок в серії 1:0

Шайби: 1:0 Денискін (Дубінін, Коробов), 22:57; 1:1 Благий (Мазур, Грицюк), 40:12; 2:1 Савченко (Бойових, Хрішпенц), 40:37; 3:1 Денискін (Коробов, Дубінін), 50:42; 4:1 Созонов (Савченко, Пукс), 51:49; 5:1 Коробов (Дубінін, Денискін), 52:49.

Кременчук: Давлетшін (Гордюшин); Бабрусьов - Григорян, Хрішпенц - Бойових, Алексюк - Толстушко, Савицький - Варава; Волков - Серанов - Кисельов (К), Созонов - Пукс (А) - Савченко, Леонов - Гриценко (А) - Тютченко, Коробов - Дубінін - Денискін.

Білий Барс: Кучер (Пеленський); Грицюк - Логач, Таран (А) - Кравець, Ядловський - Собко, Резюк; Благой (А) - Мазур - Мостовий, Куцевич (К) - Ружніков - Лєсников, Грабовецький - Гребеник - Бородай, Петрошенко - Трошкін - Резюк.





Перший після тривалої паузи матч команди провели на швидкостях, явно скучивши за плей-офівськимм баталіями. І хоч клуби мали досить багато шансів біля воріт супротивника, проте реалізувати свої моменти обидва клуби так і не змогли, а володіння Ігоря Давлетшина і Кирила Кучера залишилися сухими.





З нулями на табло команди грали аж до третьої хвилини другого періоду, коли ланка Дубінін-Денискін-Коробов «з м'ясом» не відправило шайбу в ворота Кирила Кучера. Точний кидок на свій рахунок записав Андрій Денискін, забивши першу шайбу в півфіналі плей-офф для «Кременчука». До кінця другої 20 хвилин зустрічі "барси" так і не змогли використати свої моменти і відіграти пропущену шайбу.





Відкрити для себе рахунок закинутим шайбам «Білий Барс» зміг уже на старті третього періоду - гол до свого активу записав Роман Благий. Однак, "містянам" не сподобався такий результат на табло і через 20 секунд Іван Савченко знову вивів свій клуб вперед.





Провальною для білоцерківців стала середина третього періоду, коли "містяни" при рахунку 2:1 тричі відзначилися у воротах «Білого Барса» - голи в активі Андрія Денискіна, Дмитра Созонова і Олександра Коробова. Ці шайби зафіксували на табло фінальний рахунок 5:1 на користь господарів матчу, що означало перемогу «Кременчука» в першому поєдинку півфінальної серії.





Відзначимо, що завтра, 2 вересня, «Кременчук» та «Білий Барс» проведуть другий матч півфіналу плей-офф чемпіонату Української хокейної ліги-Парі-Матч. Початок зустрічі - о 19:00, а пряма трансляція буде доступна на сайтах УХЛ і XSPORT.ua.