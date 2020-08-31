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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Юні шахісти з Кременчука стали чемпіонами області

Сьогодні, 07:17 Переглядів: 360

 

Змагання відбулися у Решетилівці

З 26 до 30 серпня на Полтавщині у Решетилівці відбулися обласні змагання. Як розповів «Телеграфу» тренер Андрій Зазуляк, вихованці з СК «Нафтохімік» та КМЦПО Лідер «Біла Тура» порадували успіхами в чемпіонаті Полтавської області (класичні шахи) серед юнаків та дівчат до 12, 14 та 16 років.


Перемоги завоювали: 

  • Володимир Кибкало з результатом 8 з 9 балів - чемпіон до 12 років серед юнаків;
  • Мирослав Сердюк - чемпіон до 14 років серед юнаків;
  • Микола Береговий - друге місце до 14 років;
  • Аліса Романченко - чемпіонка до 12 років серед дівчат;
  • Анна Гречишина - чемпіонка до 14 років серед дівчат.


Також участь у змаганнях взяли: Марк Мельников, Максим Поливко, Андрій Карпов та Гордій Брусліновський, які отримали цінний досвід і на початку осені зможуть поборотися вже на чемпіонаті області до 8-10 років.

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Автор: Альона Душенко
Теги: шахи
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