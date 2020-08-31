Юні шахісти з Кременчука стали чемпіонами області

З 26 до 30 серпня на Полтавщині у Решетилівці відбулися обласні змагання. Як розповів «Телеграфу» тренер Андрій Зазуляк, вихованці з СК «Нафтохімік» та КМЦПО Лідер «Біла Тура» порадували успіхами в чемпіонаті Полтавської області (класичні шахи) серед юнаків та дівчат до 12, 14 та 16 років.
Перемоги завоювали:
Також участь у змаганнях взяли: Марк Мельников, Максим Поливко, Андрій Карпов та Гордій Брусліновський, які отримали цінний досвід і на початку осені зможуть поборотися вже на чемпіонаті області до 8-10 років.