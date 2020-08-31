В 11 школах Кременчука відремонтували вбиральні: витратили 5 млн грн

Сьогодні, 08:06 Переглядів: 879 Коментарів: 7

Цьогоріч в 11 освітніх закладах Кременчука до нового навчального року відремонтували санітарні кімнати. Як повідомила пресслужба мерії нашого міста, на реконструкцію шкільних туалетів з міського бюджету спрямували більше 5 млн грн.





Ремонт вже завершили у:

гімназіях №1, 8, 22, 19;

ліцеї №5 імені Т.Г. Шевченка;

ліцеї №10 «Лінгвіст»;

ліцеї №11 «Гарант»;

ліцеї №17 «Вибір» ім. М.Г. Неленя;

ліцеї №25 «Гуманітарний колегіум».





Ще у двох школах роботи знаходяться на завершальному етапі – у ліцеї №6 «Правобережний» та у Кременчуцькому навчально - виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - позашкільний навчальний заклад» №2.





Під час реконструкції замінили плитку, пофарбували стіни, встановили нову сантехніку, переобладнали кабіни на окремі і закриті. Всі санвузли забезпечені гарячою водою.





Тепер нові вбиральні відповідають діючим нормам перебування дітей у навчальних закладах, створені умови і для дітей з обмеженими фізичними можливостями.