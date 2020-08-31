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Кременчук, Освіта

В 11 школах Кременчука відремонтували вбиральні: витратили 5 млн грн

Сьогодні, 08:06 Переглядів: 879 Коментарів: 7

 

Всі санвузли забезпечені гарячою водою

Цьогоріч в 11 освітніх закладах Кременчука до нового навчального року відремонтували санітарні кімнати. Як повідомила пресслужба мерії нашого міста, на реконструкцію шкільних туалетів з міського бюджету спрямували більше 5 млн грн.


 

Ремонт вже завершили у:

  • гімназіях №1, 8, 22, 19;
  • ліцеї №5 імені Т.Г. Шевченка;
  • ліцеї №10 «Лінгвіст»;
  • ліцеї №11 «Гарант»;
  • ліцеї №17 «Вибір» ім. М.Г. Неленя;
  • ліцеї №25 «Гуманітарний колегіум».


Ще у двох школах роботи знаходяться на завершальному етапі – у ліцеї №6 «Правобережний» та у Кременчуцькому навчально - виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - позашкільний навчальний заклад» №2.


Під час реконструкції замінили плитку, пофарбували стіни, встановили нову сантехніку, переобладнали кабіни на окремі і закриті. Всі санвузли забезпечені гарячою водою.


Тепер нові вбиральні відповідають діючим нормам перебування дітей у навчальних закладах, створені умови і для дітей з обмеженими фізичними можливостями.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: школы ремонт школ туалеты ремонт
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 7

51
sergeyhat:
Сьогодні, 08:46

Е-е-е-е, на дворе 2020, а в школах туалеты с дверями, да ладно. Ну наконец-то.


10 0
71
ратахан:
Сьогодні, 09:09

Ну радует-таки да! Будем надеяться на сознательность и аккуратность детей-посмотрим.


3 0
27
FEЯ:
Сьогодні, 09:34

Одной мне думается, что вместо таких надо было использовать напольные унитазы? Или предполагается, что дети будут засиживаться там с книгой или смартом, как дома))) А у дочери обязательно спрошу, какой именно туалет так обустроили в 25-ом лицее и пускают туда вообще детей?


8 0
331
Andron777:
Сьогодні, 09:50

То шо відремонтували це дуже добре. Тільки питання, на довго? З нашими діточками... Далі не буду...smirk


2 1
917
jondin:
Сьогодні, 10:13

ремонт одного туалета на два толчка и две раковины более 450000 грн. лихо ремонтуют.

Цитата: FEЯ

Одной мне думается, что вместо таких надо было использовать напольные унитазы? 

вы правы на 200%. теперь все будут сидеть на унитазах с ногами как коршуны. знаем проходили.


5 0
4 579
Solenoid:
Сьогодні, 10:36

Ну судя по фото - неплохо. Но действительно, а туда пускают? Или это образцово-показательный толчёк для сяких комиссий?
А если и пускают, то да. Это не надолго. Обрисуют, поотрывают всё что можно.


2 1
1 193
s2e7r8g:
Сьогодні, 11:50

Как по мне - туалет не музей. Должно быть чисто и гигиенично, фунционально и удобно. Всё остальное - излишества, можно было сделать дешевле, а на оставшиеся деньги улчшить те же пищеблоки или прикупить что-нибудь нужное для образовательного процесса.


4 0

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