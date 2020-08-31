Розпочинають видачу одноразової допомоги «Пакунок малюка»

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З 1 вересня починає працювати новий механізм отримання грошової компенсації одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка». Відтепер у батьків є право обирати, що для їх малюка є необхідним.





Міністерство соціальної політики повідомляє, що банк «ПриватБанк» розпочав видачу картки для виплати одноразової допомоги «Пакунок малюка».





Банк вніс зміни до Умов та правил надання банківських послуг (договір з клієнтами), якими передбачено новий банківський продукт – соціальна картка для виплат «Пакунок малюка». Головною особливістю даної картки є те, що її можна відкрити протягом року з дати народження дитини і кошти можна використати ще протягом року з моменту їх зарахування шляхом придбання дитячих товарів (засоби догляду за дітьми та дитячі засоби гігієни: підгузки, серветки; дитячий одяг та взуття; дитяче харчування; дитячий посуд; дитячі іграшки; текстиль для дітей, у тому числі рушники, ковдри) і товарів для породіллі (прокладки для лактації; прокладки післяпологові) у закладах торгівлі, які уклали з Мінсоцполітики публічний договір.





Все це зроблено в рамках реалізації пілотного проєкту Монетизація одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка», який запроваджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №744 Деякі питання реалізації пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка».