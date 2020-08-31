Знайшли тіло чоловіка, який зник після перекидання човна на Дніпрі

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1 вересня о 20.17 місцеві рибалки виявили тіло чоловіка, який зник увечері 29 серпня на Дніпрі. Про це інформує департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





Нагадаймо, 29 серпня на річці перевернувся човен з п'ятьма людьми. Четверо осіб змогли доплести до берега, 36-річний кременчужанин, який керував плавзасобом, зник.





Тіло для встановлення причини смерті направили до Кременчуцького відділення обласного бюро судово-медичної експертизи.