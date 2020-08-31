Кременчужанам не доведеться платити за повірку будинкових лічильників тепла, принаймні поки що

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 615 Коментарів: 2

Виконком ухвалив рішення про те, що повірку лічильників до опалювального сезону зробить КП «Теплоенерго» за рахунок обігових коштів

З кременчужан не братимуть плату за обслуговування та повірку будинкових лічильників тепла. Принаймні поки що.

Першого вересня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про те, що повірку лічильників до опалювального сезону зробить КП «Теплоенерго» за рахунок обігових коштів. Йдеться про понад 400 будинків, де в лічильників на даний час вичерпався міжповірочний інтервал.





З питання лічильників виконком збирався двічі. Так, спочатку, 31 серпня, розглядали проєкт рішення, яке розробило КП «Теплоенерго» відповідно до законодавчих актів та методики, затвердженої Кабміном. На даний час Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» передбачає, що обслуговування (в т. ч. і повірка будинкових лічильників тепла, води) проводиться за рахунок внесків співвласників будинків.





КП «Теплоенерго» розрахувало суми таких внесків. Передбачалося, що платежі з кожної квартири будуть щоквартальними. Сума такого внеску для кожного будинку була розрахована окремо. Як пояснили при цьому директор департаменту ЖКГ Іван Москалик та директор КП «Теплоенерго» Віталій Одношевний, внески були розраховані у залежності від типу лічильника, його діаметру, кількості квартир (що їх менше у будинку, то більший внесок). У сумах, які пропонувало КП «Теплоенерго», був значний розбіг: від 15,82 грн до 1153 грн з квартири на квартал.





Проте під час засідання виконкому 31 серпня з’ясувалося: щось не сходиться у розрахунках КП «Теплоенерго». Мер та члени виконкому дійшли висновку, що по деяких будинках розмір внесків завищений, і повірка та обслуговування лічильника не може коштувати 61 тис грн (стільки грошей мало назбиратися в одному з будинкі за рік). Мер Віталій Малецький запропонував Віталію Одношевному підготуватися краще до виконкому і все ж надати детальні роз'яснення — і щодо термінів, і щодо методики.









Першого вересня Одношевний пояснив, що внески розбиті не на 4 роки, а залежно від настання терміну повірки. Для когось зараз це рік.





Мера пояснення не влаштували, і врешті рішення про внески і з другої спроби не затвердили. На виконкомі пролунало, що вартість повірки лічильника тепла в одному з будинків, де гроші збирали самі мешканці, обійшлася у 3600 грн. Натомість «Теплоенерго» нарахувало 16 тис грн - за чинною методикою.





Натомість Віталій Малецький зауважив, що у Верховній Раді незабаром мають розглянути законопроєкт, який скасує внески за лічильники, які передбачені зараз.





Таким чином, виконком зобов’язав «Теплоенерго» повіряти та ремонувати лічильники за рахунок обігових коштів, а не грошей мешканців. От тільки де ці кошти у підприємства, яке все в боргах? Його стабільні борги сягають понад 40 млн грн. Мерія неодноразово виділяла гроші «Теплоенерго» на зарплату. І тут раптом - така щедрість.





Можливо, ВР і справді прийме новий механізм повірки лічильників. А можливо, минуть місцеві вибори - і мерія таки повернеться до питання про внески.





Наразі у кременчуцьких будинках встановлено 833 лічильника тепла.