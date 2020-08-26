Від 16 до 1,5 тисячі гривень: скільки платитимуть кременчужани за повірку будинкових лічильників тепла

Сьогодні, 08:49 Переглядів: 1 104

Що менше квартир у будинку, тим дорожче обійдеться обслуговування лічильника

Стало відомо, скільки кременчужани платитимуть за повірку та заміну будинкових лічильників, якщо виконком Кременчуцької міськради ухвалить відповідне рішення. Його проєкт розробило КП «Теплоенерго», документ опублікований на сайті мерії. Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» передбачає, що обслуговування (в т. ч. і повірка будинкових лічильників тепла, води) проводиться за рахунок внесків співвласників будинків.







КП «Теплоенерго» розрахувало суми таких внесків — на обслуговування та на заміну лічильників. Такий платіж з квартири буде щоквартальним. Внески на встановлення з кременчужан не братимуть — лічильники у більшості будинків профінансували за рахунок бюджету.



Сума такого внеску для кожного будинку окрема. Вона залежить марки лічильника, його діаметру, від кількості квартир: що їх менше у будинку (чи під'їзді) — то дорожче обійдеться обслуговування лічильника. Так, найнижча сума платежу — для будинку на вулиці Велика Набережна, 1 (1-1 під'їзд) — 15,82 грн з квартири на квартал. Найдорожче утримувати лічильники буде для мешканці малоквартирних будинків з централізованим опаленням на вулиці Чкалова (на території колишньої військової частини, біля «Лукаса». Так, для 6-квартирного будинку на вулиці Чкалова,188 повірка та обслуговування лічильника обійдеться в 1153,38 грн на квартал.



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Нагадаємо, депутати на профільній комісії з питань ЖКГ обговорювали можливість повірки лічильників за кошти міського бюджету, проте директор департаменту ЖКГ Іван Москалик наголошує, що такі виплати не передбачені законодавством.



Сьогодні це ж питання розглядала депкомісія з питань бюджету та фінансів. Наразі перед опалювальним сезоном 2020-2021 років настав термін повірки понад 400 будинкових лічильників із 833 встановлених у місті. Директор КП «Теплоенерго» Віталій Одношевний зазначив, що підприємство займеться повіркою, тільки-но виконком ухвалить рішення про внески.



Директор департаменту ЖКГ Іван Москалик зазначив, що на термінову повірку лічильників напередодні опалювального сезону оплатять за рахунок бюджету з наступним відшкодуванням за рахунок внесків. При цьому для будинків, де термін повірки вже настав, оплата за рахунок внесків буде «розбита» на рік, для всіх інших будинків — на чотири роки (міжповірочний інтервал).





Якщо тепловий лічильник не пройде планову повірку, люди платитимуть за нормою, а це набагато дорожче. Наразі не всі депутати згодні з тим, що повіряти лічильники мешканці мають власним коштом. Слід очікувати дискусій на сесії. Співвласники деіких будинків уже повірили лічильники самотужки, зібравши гроші.





Так само плата за лічильники передбачена для водоканалу.







