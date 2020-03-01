Абонплата та плата за лічильники: які суми кременчужани платитимуть водоканалу додатково

Сегодня, 09:29 Просмотров: 1 801 Комментариев: 9

Нововедення почнуть діяти з першого травня. Для споживачів, які мешкають у багатоповерхівках, передбачені чотири додаткові платежі «Кременчукводоканалу». Проте не всі вони одразу з’являться у платіжках.

Із першого травня витрати на водопостачання для мешканців багатоповерхівок суттєво зростуть. Це пов'язано з тим, що КП «Кременчукводоканал» у повному обсязі застосує положення Законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та «Про житлово-комунальні послуги». Так, відповідно до Закону про ЖКП, співвласникам багатоквартирних будинків давався рік на те, щоб провести збори та визначитися з новою моделлю договору на послуги. Якщо люди цього не зробили, «за замовчуванням» вважається, що вони обрали індивідуальну форму договору. І всі новації, які стримувала договірна кампанія, будуть введені з першого травня.





Для обліку — будинковий лічильник води

Відповідно до законодавства, приладами комерційного обліку води визначені будинкові лічильники. На сайті КП «Кременчукводоканал» з'явилося оголошення про те, що з першого травня розрахунки в багатоквартирних будинків здійснюватимуться винятково за приладами комерційного обліку. На цьому ж порталі розміщені адреси будинків, де за кошти міського бюджету встановлені будинкові лічильники. «Кременчукводоканал» інформує споживачів, що має прийняти нові змонтовані лічильники на абонентський облік. І просить співвласників «визначитись з уповноваженим представником власників (співвласників) будинку, обраного на загальних зборах мешканців будинку, який надасть доступ фахівцям водоканалу в підвальне приміщення для огляду та пломбування водолічильного вузла».

У переліку — 296 будинків. Як пояснила комерційний директор КП «Кременчукводоканал» Алла Ганус, це прилади, які встановлені нещодавно і ще не використовувалися. А відтак, підприємство інформує споживачів про зміни, які на них чекають. Усього ж у місті встановлено лічильники в 402 будинках, тобто частина введена в експлуатацію раніше (по деяких будинкових лічильників в ОСББ вже ведеться облік води).

Нагадаємо, що при виставленні рахунків споживачам показники квартирних лічильників теж враховуватимуться. Але якщо у багатоповерхівку (за будинковим лічильником) зайшло води більше, ніж показали квартирні прилади, за неї доведеться доплатити. При цьому в найгіршій ситуації опиняться мешканці, які не мають лічильників у квартирах — на них і розподілять увесь «зайвий» обсяг води – так передбачає методика, затверджена Кабміном. Якщо в усіх мешканців є лічильники в квартирах, тоді «зайва» вода розподілятиметься пропорційно до обсягів спожитого, визначених за квартирним лічильником.





Законодавство визначає, що вузли комерційного обліку належать співвласникам багатоквартирного будинку (власникам квартир). А відповідно, покладає на них плату за лічильники. Крім того, індивідуальна форма договору зі споживачем передбачає абонентську плату за обслуговування мереж.





Таким чином, законодавчі нововведення приведуть до того, що у платіжках мешканців багатоквартирних будинків з'явиться від одного до чотирьох додаткових платежів «Кременчукводоканалу». Розглянемо в деталях, за що і в якому випадку нас зобов'яжуть платити додатково.

Абонплата – раз на місяць

Із 1.05.20 року для споживачів, які мешкають у багатоквартирних будинках, при укладанні індивідуального договору з КП «Кременчукводоканал» передбачена абонплата. Як уже сказано, індивідуальний договір укладається «за замовчуванням», якщо співвласники не провели збори і не визначилися з моделлю договірних відносин. Оскільки кременчужани в цьому питанні не активні, то здебільшого в усіх мешканців багатоповерхівок будуть індивідуальні договори, які передбачають абонплату.









Проте є низка ОСББ, які уклали колективні договори з водоканалом. У цьому випадку плата водоканалу за абонентське обслуговування не передбачається (адже ці функції бере на себе правління ОСББ.





У «Кременчукводоканалі» визначилися з розміром щомісячної абонплати, передбаченої індивідуальним договором у багатоквартирному будинку: 19 грн 60 коп. Розмір абонплати, відповідно до нормативних документів, встановлює сам виконавець послуги (не виконком), і він береться з одного особового рахунку (незалежно від кількості зареєстрованих у квартирі чи обсягів споживання води).

19,6 грн – розмір щомісячної абонплати «Кременчукводоканалу», з 1.05.20 року

Абонплата йде на витрати виконавця:

укладення договору про надання компослуги;

здійснення розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами (із застосуванням будинкових лічильників, відповідно до методики розподілу, встановленої КМУ );

стягнення плати за спожиті комунальні послуги (рахунки споживачам, претензійна робота в судах); - витрати на обслуговування індивідуальних лічильників у квартирах.





Абонплата не передбачає обслуговування мереж водопостачання та водовідведення у будинку - це інша послуга, яка може бути прописана в договорах з водоканалом окремо, якщо співвласники її оберуть.





В індивідуальних будинках абонентська плата не передбачена Законом про ЖКП. Логіка в цьому є: виконавець не здійснює розподілу спожитих послуг, адже комерційними приладами обліку води в таких будинках є квартирні лічильники.

Внески за лічильники — раз у квартал

КП «Кременчукводоканал» розробив та подав на затвердження виконкому проєкт рішення про внески на лічильники (до речі, це вже друга версія документу, про першу ми писали в жовтні 2019 року, вона так і не була затверджена). Передбачені ось такі три окремі платежі раз у квартал:

на встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку;

на обслуговування вузла (вузлів) комерційного обліку;

на заміну вузла (вузлів) комерційного обліку.

Розглянемо окрмо кожен вид внеску.





1. Внесків на встановлення лічильників поки що не буде в платіжках кременчужан. На даний час у проєкті рішення виконкому в графі про внески на встановлення лічильників — прочерки. Річ у тім, що у 2019 році обладнання будинків приладами обліку води оплачував міський бюджет, є спеціальна програма, затверджена міською радою. Закон про комерційний облік покладає встановлення лічильників на співвласників, проте не забороняє використовувати інші джерела фінансування. Тому на даний час внески на встановлення лічильників і не планується брати зі споживачів.

Але за кошти міської програми комерційними приладами обліку води обладнали лише частину будинків, на 2020 рік гроші не передбачені, зауважує Алла Ганус, комерційний директор КП «Кременчукводоканал». Тож не виключено, що в подальшому (якщо з бюджету не виділять кошти) з мешканців багатоповерхівок, яким безплатних лічильників не дісталося, таки братимуть гроші за їх встановлення (вноситимуть відповідні зміни до рішення виконкому). Алла Ганус підкреслює: закон зобов’язує виконавця послуг встановлювати комерційні прилади обліку за рахунок власних коштів з подальшим їх відшкодуванням.





На замітку: до моменту встановлення будинкових лічильників мешканці будинків, у яких їх немає, платитимуть «по старому»: за показниками індивідуальних лічильників у квартирах або за нормою (якщо лічильників у квартирах немає).

2. Внески на обслуговування лічильників планується ввести з 2-го кварталу цього року, повідомила Алла Ганус. Ці внески розроблені конкретно на кожен будинок. Сплачуватимуться з одного абонентського рахунку (квартири) не залежно від кількості мешканців, зареєстрованих у житлі, та спожитого обсягу води. Проте чим більше квартир у будинку, тим менший внесок для однієї квартири.

Так, мінімальний внесок з однієї квартири у Кременчуці складає 3,78 грн (квартал 304, будинок 16), при цьому за всю багатоповерхівку, у якій 144 квартири – 546,36 грн. Максимальний внесок складає 620,36 грн (вул. Нагірна, 6-Б), але це сума за будинок в цілому, де абонентські рахунки не розділені.





На «Кременчукводоканалі» узагальнили інформацію про розмір внесків на обслуговування лічильників у розрізі будинків. Здебільшого кременчужани платитимуть від 10 до 20 грн раз на квартал (детальніше – у таблиці).

Розмір внесків на обслуговування вузла (вузлів) комерційного обліку Кількість будинків До 10 грн 37 Від 10 до 20 грн. 142 Від 20 до 30 грн. 101 Від 30 до 40 грн. 41 Від 40 до 50 грн. 27 Від 50 до 60 грн. 10 Від 60 до 70 грн. 12 Від 70 до 80 грн. 4 Від 80 до 90 грн. 7 Від 90 до 100 грн. 5 Від 100 до 150 грн. 6 Від 150 до 200 грн. 5 Від 200 до 300 грн. 1 Від 300 до 400 грн. 1 Від 400 до 500 грн. 0 Від 500 до 600 грн. 2 Від 600 до 700 грн. 1 Разом: 402

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3. Внесок на заміну вузла комерційного обліку на даний час КП «Кременчукводоканал» пропонує встановити лише для одного будинку на вул. Троїцькій, 75: у сумі 66,49 грн щоквартально з однієї квартири. Як пояснила Алла Ганус, у цій багатоповерхівці прилад обліку вийшов з ладу.

Підіб’ємо підсумки, у кого й скільки з’явиться додаткових платежів: