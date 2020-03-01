У День Добровольця кременчуцькі військові «рубитимуться» в шашки

Сегодня, 10:01 Просмотров: 229 Комментариев: 1

Запрошують всіх охочих приєднатися до змагань

14 березня о 9.00 стартує турнір з швидких шахів та шашок присвячений Дню Добровольця. Змагання відбудеться у дитячо-юнацькому клубі «Дебют» ОДЮК (вул.Перемоги, 24).



Змагання проходять за швейцарською системою в 5 турів у відповідності з шаховим кодексом ФІДЕ. Контроль часу – 15 хвилин кожному учаснику на всю партію.



До участі в турнірі запрошуються учасники АТО/ООС та волонтери. Довідки за номерами тел. 096-53-44-394 та 066-600-83-07.





Організаторами змагань виступають: ГО «АТО-Майдан-Кременчук» (голова Харченко Л. Ю.); Федерація шахів м. Кременчука (президент Хоменко В.П.); відділення «Центр соціально-психологічної адаптації учасників бойових дій та членів їх сімей територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського району департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (директор терцентру – Дзюба Л.Б.).