Алкогольна ніч у Кременчуці: копи натрапили на трьох нетверезих за кермом

Сегодня, 10:32 Просмотров: 460 Комментариев: 1

У ніч з 10 на 11 березня у Кременчуці копи натрапили на трьох нетверезих водіїв за кермом, про що проінформувала пресслужба патрульної поліції міста.





Близько 23.00 на вулиці Підгірній правоохоронці зупинили автомобіль Chevrolet за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з 32-річним водієм з'ясувалося, що він керує машиною без відповідних документів та у стані наркотичного сп’яніння.





Наступний випадок стався через кілька годин на вулиці Кронштадтській — там 52-річний водій ВАЗу перебував з характерними ознаками алкогольного сп'яніння.





А близько опівночі на вулиці Чумацький шлях патрульні виявили 37-річного керманича на ВАЗі 2107 з ознаками наркотичного сп'яніння, а саме: звужені зіниці, які не реагують на світло, сповільненість мови, неприродна блідність обличчя.





Проходити освідування жоден з них не захотів. Поліція нагадує, що відмова водія від проходження огляду на стан сп’яніння є окремою підставою для притягнення до адміністративної відповідальності, тобто фактично прирівнюється до визнання своєї провини.

На чоловіків склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування автомобілем у стані сп’яніння).



