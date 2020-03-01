У Кременчуці поки не збираються відключати опалення

Сегодня, 11:01 Просмотров: 539 Комментариев: 2

Рішення виконкому про завершення опалювального сезону не виноситься на розгляд, але питання на контролі

У Кременчуці поки не збираються відключати опалення. Про це «Телеграфу» повідомили у мерії, зазначивши, що вивчають питання. Рішення виконкому про завершення опалювального сезону не виноситься на розгляд, оскільки очікується зниження температури. Питання тримається на контролі.





Зазначимо, що впродовж кількох днів кременчужани жалілися на високу температуру у помешканнях – вона піднялася через те, що піднялася температура повітря.





Як повідомив «Телеграфу» Іван Москалик, директор департаменту ЖКГ, у Кременчуці протягом 6 днів фіксувалася температура вище +8°С за добу, що є підставою для припинення опалювального сезону. Але, як зауважив посадовець, місто знаходиться у кліматичній зоні, де заморозки можливі навіть у квітні.





Тож поки що рішення про припинення опалювального сезону не приймалося. Але підприємства теплопостачання зменшили температуру подачі теплоносія до мінімуму: Кременчуцька ТЕЦ дає на подачі 68-69°, а ТЕЦ вагонзаводу 65° - менше неможливо за технологічним режимом.





- Температурний графік передбачає мінімум на подачі 70 градусів, і технологічне обладнання ТЕЦ працює на межі свого ресурсу, - зауважив Іван Москалик.





Директор ДЖКГ також зазначив, що закон Про особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках дозволяє співвласникам ухвалювати на зборах рішення щодо припинення подачі теплоносія на будинок, навіть тимчасово, без припинення опалювального сезону. Але у Кременчуці таких рішень люди ще не приймали, прецедентів не було.