Гасили кілька годин: вчора у селах поблизу Кременчука палала суха трава

10 березня у селах поблизу Кременчука палала суха трава. Інформацію про це надала пресслужба Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС.
Перший випадок трапився о 14.30 біля села Придніпрянського — 12 рятувальників загасили вогонь о 18.25, довелося викликати додаткові сили на допомогу. У пожежі згоріло 10 га сухої рослинності.
Пожежа 10 березняGepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Mittwoch, 11. M?rz 2020
Другий випадок займання на відкритій території стався біля села Чечелевого о 18.30 — там полум'я знищило 5 га трави. Четверо вогнеборців впоралися з вогнем о 21.00.
Причини цих пожеж встановлюються. До Чечелевого виїжджала слідчо-оперативна група Кременчуцького ВП.