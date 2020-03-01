Гасили кілька годин: вчора у селах поблизу Кременчука палала суха трава

Сегодня, 11:33 Просмотров: 207 Комментариев: 1

10 березня у селах поблизу Кременчука палала суха трава. Інформацію про це надала пресслужба Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС.





Перший випадок трапився о 14.30 біля села Придніпрянського — 12 рятувальників загасили вогонь о 18.25, довелося викликати додаткові сили на допомогу. У пожежі згоріло 10 га сухої рослинності.





Пожежа 10 березня Gepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Mittwoch, 11. M?rz 2020





Другий випадок займання на відкритій території стався біля села Чечелевого о 18.30 — там полум'я знищило 5 га трави. Четверо вогнеборців впоралися з вогнем о 21.00.





Причини цих пожеж встановлюються. До Чечелевого виїжджала слідчо-оперативна група Кременчуцького ВП.