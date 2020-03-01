Происшествия

Гасили кілька годин: вчора у селах поблизу Кременчука палала суха трава

Сегодня, 11:33 Просмотров: 207 Комментариев: 1

 

Загалом вигоріло 15 га рослинності

10 березня у селах поблизу Кременчука палала суха трава. Інформацію про це надала пресслужба Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС.


Перший випадок трапився о 14.30 біля села Придніпрянського — 12 рятувальників загасили вогонь о 18.25, довелося викликати додаткові сили на допомогу. У пожежі згоріло 10 га сухої рослинності.


Пожежа 10 березня

Gepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Mittwoch, 11. M?rz 2020


Другий випадок займання на відкритій території стався біля села Чечелевого о 18.30 — там полум'я знищило 5 га трави. Четверо вогнеборців впоралися з вогнем о 21.00.


Причини цих пожеж встановлюються. До Чечелевого виїжджала слідчо-оперативна група Кременчуцького ВП.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: ДСНС Источник видео: ДСНС
Теги: трава сухая растительность спасатели пожары село

Комментарии: 1

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alexradion:
Сегодня, 11:57

Причина пожеж-дебілізм українського народу.Того самого,який "любить свою землю,дбає про неї та нікому не віддасть"


+2
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