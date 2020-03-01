Троє на милицях з кубком: фінішували чемпіонати у 1 та 2 лігах з футзалу

Сегодня, 12:02 Просмотров: 451

Визначилися кращі команди та гравці у 1 та 2 лігах чемпіонату Кременучка з футзалу

9 березня команди 2 ліги чемпіонату Кременчука з футзалу зіграли «Золотий матч». Оскільки команди «АТП-15307» та «Світловодськ» набрали однакову кількість очок команди визначали сильнішого у додатковому матчі.





У напруженому протистоянні перемогу здобули світловодці з рахунком 2:0. Відзначилися Ілля Баришніков та Сергій Степанчук.

Травми та милиці не перешкода, коли твоя команда бере золото чемпіонату. Потягом змагань троє гравців «Світловодська» отримали травми різного ступеня й тепер шкутильгають на милицях.





Одразу після «Золотого матчу» відбулося нагородження переможців та призерів у двох лігах. Заступники керівника Федерації футболу Кременчука Володимир Наритник та Валерій Давидов подякували гравцям та їх спонсорам за підтримку та побажали здоров'я та удачі спортсменам.

Грамоти від Федерації футболу Кременчука отримала медпрацівник чемпіонату Кременчука з футзалу Наталія Суханова та арбітри: Ярослав Опришко й Артема Звягінцева.





Кубок 2 ліги завоювала команда «Світловодськ», срібні нагороди у команди «АТП-15307», а бронзові - «Оверком».





У номінаціях кращих гравців отримали:

кращий воротар - Дмитро Апін «Оверком»

кращий бомбардир - Максим Шаманський «АТП-15307»

кращий гравець - Василь Квіташ «Світловодськ»

Спеціальний приз Станіслава Кузьменка, ветеранa кременчуцького футболу, який грав у КрАЗі, нагородили воротаря «Світловодська» Олександра Іванушка.

Також на манежі спорткомплексу «Політехнік» відбулося нагородження переможців та призерів 1 ліги. «Золоті» нагороди отримали гравці «Геологія», «срібні» - «Шарліс», а «бронзові» - «JTI».

У номінаціях кращих гравців отримали: