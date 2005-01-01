Розглядається питання щодо доцільності його подальшої служби у поліції
Поліцейського, який п'яним спричинив аварію у Полтаві, відсторонили від роботи. Таку інформацію оприлюднив відділ комунікації поліції Полтавської області.
7 березня на вулиці Героїв Сталінграду ВАЗ-21099 в'їхав у Nissan Note. Учасники аварії не постраждали. Згодом було встановлено, що ВАЗом керував 32-річний старший сержант поліції, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Про це свідчать результати медичного огляду.
Відносно порушника склали адміністративні матеріали за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) і 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння).
Окрім того, керівництво Головного управління поліції Полтавщини призначило комісійне службове розслідування. На період перевірки поліцейського відсторонили від роботи. Зараз розглядається питання щодо доцільності його подальшої служби у правоохоронних органах.