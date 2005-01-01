Поліцейського, який п'яним спричинив аварію у Полтаві, відсторонили від роботи

Сегодня, 12:27 Просмотров: 528 Комментариев: 1

Поліцейського, який п'яним спричинив аварію у Полтаві, відсторонили від роботи. Таку інформацію оприлюднив відділ комунікації поліції Полтавської області.





7 березня на вулиці Героїв Сталінграду ВАЗ-21099 в'їхав у Nissan Note. Учасники аварії не постраждали. Згодом було встановлено, що ВАЗом керував 32-річний старший сержант поліції, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Про це свідчать результати медичного огляду.





Відносно порушника склали адміністративні матеріали за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) і 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння).





Окрім того, керівництво Головного управління поліції Полтавщини призначило комісійне службове розслідування. На період перевірки поліцейського відсторонили від роботи. Зараз розглядається питання щодо доцільності його подальшої служби у правоохоронних органах.





– Незалежно від професійних заслуг, за порушення закону кожен буде відповідати персонально. Перед законом усі рівні. За керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння на поліцейського чекає не тільки юридична відповідальність, але й звільнення з лав поліції, - прокоментував ситуацію начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський.