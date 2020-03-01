Форму російських військових, яку отримали в ході бою, подарували кременчуцькому музею

Сегодня, 13:03 Просмотров: 645 Комментариев: 2

До експозиції АТО/ООС Музею військової історії Кременчука поступили несподівані експонати з неоднозначним відношенням до них. Це розгрузка російського вояка, отримана в ході бою, та форма російського офіцера (полковника), яка була знайдена в схроні під час розвідувального рейду.





- Цінність даних експонатів полягає в тому, що вони здобуті сміливістю та відчайдушністю наших військовослужбовців. На жаль, ані місце бою, ані його подробиці і, тим більше, його учасників ми назвати не можемо. Але, однозначно можемо стверджувати, що ці люди – справжні герої, які за даний бій отримали високі державні нагороди. Серед них і наші кременчужани. Мабуть, тепер ніхто не буде сумніватися з ким ми воюємо та заперечувати, що «вони» там є, - мовиться на сторінці Музею військової історії Кременчука.