У «шумахера» під кайфом, який ганяв Кременчуком, в авто знайшли пакети з наркотиками

Сегодня, 09:03 Просмотров: 783

28-річного хлопця на ВАЗі зупинили на проспекті Лесі Українки під час контролю швидкості

10 березня у Кременчуці поліціянти зупинили водія, який ганяв містом під кайфом, та ще й перевозив із собою наркотики.





За інформацією патрульної поліції міста, на проспекті Лесі Українки 28-річний хлопець на ВАЗі 21093 порушив швидкісний режим. Спілкуючись з керманичем, інспектори помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння: пальці рук тремтіли, а хода була хиткою.





Проїхати до медичного закладу для огляду лікарем-наркологом водій відмовився, тож патрульні склали на нього протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).





Крім того, під час поверхневої перевірки у водія виявили чотири полімерні пакети з кристалічною речовиною та великий пакет з білою речовиною, ймовірно наркотичними. На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу.