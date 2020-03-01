Борця Жана Беленюка визнали найкращим спортсменом року

Сегодня, 08:08 Просмотров: 349

Найкращими спортсменами року в Україні стали Жан Беленюк та Дар’я Білодід

У Київському національному академічному театрі оперети відбулася церемонія нагородження переможців щорічної всеукраїнської премії «Герої спортивного року».





Найкращими спортсменами року визнали борця і народного депутата Жана Беленюка, який представляє на змаганнях Кременчук та дзюдоїстку Дар’ю Білодід.









У 2019 році Жан Беленюк здобув «золото» як на чемпіонаті світу, так і на чемпіонаті Європи. Білодід тріумфувала минулого року на чемпіонаті світу в Токіо.





Відзначимо, що для провідного українського борця греко-римського стилю це вже друге подібне визнання. У його коленції вже є «Спортивний оскар»-2015.