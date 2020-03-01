На Полтавщині у чоловіка під час обшуку знайшли гранату та згорток канабісу

Сегодня, 07:19 Просмотров: 1

Працівники поліції Зінькова під час санкціонованого обшуку знайшли у будинку 34-річного місцевого жителя гранату, запал ручної гранати, а також згорток з канабісом. Про виялені знахідки повідомляє пресслужба Нацполіції Полтавської області.

Відомості по даному факту внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, речові докази направили на експертизу.





Наразі тривають слідчі дії. Також розглядається питання щодо прийняття правового рішення стосовно виявлених наркотиків.