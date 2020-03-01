Червона за розмови та важка гра: «Кремінь» поступається «гірникам»

Сегодня, 18:29 Просмотров: 196

Сьогодні, 10 березня, футболісти «Кременя» у Кривому Розі провели контрольний матч з «Гірником». Вдруге друголігова команда перемогла кременчуцьких футболістів. На цей раз «Кремінь» поступився з рахунком - 0:3.

«Гірник» - «Кремінь» - 3:0 (2:0)

Голи: Берко, 17, Горват, 31, Попчук, 84

«Гірник»: Черниш (Майборода, 67), Сокол (Попчук, 67), Заіменко (Соседко, 67), Голуб (Кравчук, 67), Коцюмака (Фетісов, 67), Рябов (Шмат, 67), Горват (Бука, 67), Пятов, Яровой (Григорик, 67), Гоменко (Литвин, 67), Берко (Кателін, 67). Головний тренер: Геннадій Приходько

«Кремінь» (стартовий склад): Закорський, Черниш, Бичков, Курелєх, Клюс, Моцик, Даниленко, Кривенко, Козлов, Янаков, Бараннік. На заміну виходили: Олійник, Пилипенко, Смірнов, Грецайчук, Алантьєв, Білоус, Яровенко, Молько, Куць. Головний тренер: Сергій Свистун

Арбітр: Максим Поліщук, асистенти: Владислав Чеголя, Іван Литвиненко (всі з Кривого Рогу).

У першому таймі «Кремінь» двічі пропустив: Берко головою переправив мяч у ближній кут - Закорський прочитав, але не встиг дотягнутися, Горват вибіг зі спини захисника та пробив повз нашого голкіпера. Також вилучення після фолу та розмови з арбітром отримав Артем Козлов.

Наприкінці другого тайму нападник Кременя промахнувся з вигідної позиції у штрафному майданчику - м'яч пролетів поруч з дальньою штангою. Крапку в матчі поставив Попчук, який встановив остаточний рахунок у матчі - 3:0.

Наступний матч «Кремінь» зіграє вдома 14 березня о 13.00 з «Вікторією» (Миколаївка, Сумська область).