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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві на залізничній станції струмом убило машиніста

Сьогодні, 09:08 Переглядів: 655

Чоловік смертельно травмувався на роботі

28 серпня у Полтаві, на території залізничної станції «Полтава-Південна», під час виконання трудових обов’язків отримав смертельне ураження електрострумом машиніст теплотягу. За інформацією департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, загинув 53-річний полтавець (1967 року народження).


Тіло загиблого для встановлення причини смерті направлено до Полтавського обласного бюро судово-медичної експертизи.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ток Полтава
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