У Полтаві на залізничній станції струмом убило машиніста

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28 серпня у Полтаві, на території залізничної станції «Полтава-Південна», під час виконання трудових обов’язків отримав смертельне ураження електрострумом машиніст теплотягу. За інформацією департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, загинув 53-річний полтавець (1967 року народження).





Тіло загиблого для встановлення причини смерті направлено до Полтавського обласного бюро судово-медичної експертизи.