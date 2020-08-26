Что по погоде: последние выходные лета удивят кременчужан

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 457

Днём в субботу и воскресенье солнце будет ярко светить над нашим городом, а тучи не покажутся на чистом небе

Последние выходные этого лета приятно удивят кременчужан погодой: днём солнце будет ярко светить над нашим городом, а тучи не покажутся на горизонте. Так что есть хорошая возможность провести уикенд на природе или пляже.





Sinoptik прогнозирует исключительно ясную погоду на выходных, без осадков и облачности. Воздух прогреется от +12-14°С по утрам до +28-31°С днём. Также этот погодный сайт предупреждает об очень высокой пожарной опасности.





По прогнозам Gismeteo, облака не омрачат неба над Кременчугом, а солнечные лучи будут согревать кременчужан на протяжении всего уикенда, и даже по ночам будет ясно. В субботу, 29 августа, максимум температура поднимется до +26°С, а воскресенье, 30 августа, станет жарким днём – до +31°С.





На удивление все погодные порталы как один дают одинаковый прогноз: вот и Ventusky также обещает, что в городе на выходных постоянно будет солнечно, сухо и довольно жарко в разгар дня. Столбики термометров покажут +12°С...+32°С – значительный температурный перепад.