Українська символіка та підліток з пістолетом: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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«Україна. Книга фактів».
З цієї книги ви дізнаєтесь про символіку нашої держави, її походження та значення; про економіку та промисловість; про головні факти з історії.
Тим, хто любить подорожувати сподобається розділ «Області України», у якому зібрано інформацію про історичні, архітектурні та природні пам’ятки на території нашої країни. А у розділі «Видатні діячі українського народу» подані стислі відомості про постаті минулого та сучасності.
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Альберто Васкес-Фигероа «Игуана».
В основу цієї книги покладено реальну історію життя Оберлуса, прозваного Ігуаною. Його ім’ям до сьогодні зветься бухта на одному з островів Галапагосського архіпелагу.
Його звали Ігуаною, тому що з самого народження він відрізнявся від інших своєю зовнішністю. Тому він сховався від людей на одному з островів у океані. І там Ігуана дав собі слово: ніколи ні при яких обставинах не дозволяти себе принижувати.
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Джоди Пиколт «Девятнадцать минут».
Книга, що за емоційним напруженням не поступається гостросюжетним трилерам.
Тишу провінційного містечка розірвала приголомшлива подія - в
одній зі шкіл учень розстріляв своїх однокласників. Що змусило не схожого на інших підлітка взяти до рук пістолет?...