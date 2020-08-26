Українська символіка та підліток з пістолетом: що кременчужанам почитати на вихідних

«Україна. Книга фактів».

З цієї книги ви дізнаєтесь про символіку нашої держави, її походження та значення; про економіку та промисловість; про головні факти з історії.

Тим, хто любить подорожувати сподобається розділ «Області України», у якому зібрано інформацію про історичні, архітектурні та природні пам’ятки на території нашої країни. А у розділі «Видатні діячі українського народу» подані стислі відомості про постаті минулого та сучасності.