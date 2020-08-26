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Кременчук, Культура

Українська символіка та підліток з пістолетом: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 201

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок

«Україна. Книга фактів».

З цієї книги ви дізнаєтесь про символіку нашої держави, її походження та значення; про економіку та промисловість; про головні факти з історії.

Тим, хто любить подорожувати сподобається розділ «Області України», у якому зібрано інформацію про історичні, архітектурні та природні пам’ятки на території нашої країни. А у розділі «Видатні діячі українського народу» подані стислі відомості про постаті минулого та сучасності. 

  
 

Альберто Васкес-Фигероа «Игуана».

   В основу цієї книги покладено реальну історію життя Оберлуса, прозваного Ігуаною. Його ім’ям до сьогодні зветься бухта на одному з островів Галапагосського архіпелагу.

   Його звали Ігуаною, тому що з самого народження він відрізнявся від інших своєю зовнішністю. Тому він сховався від людей на одному з островів у океані. І там Ігуана дав собі слово: ніколи ні при яких обставинах не дозволяти себе принижувати.

Джоди Пиколт «Девятнадцать минут».

Книга, що за емоційним напруженням не поступається гостросюжетним трилерам.

Тишу провінційного містечка розірвала приголомшлива подія - в

одній зі шкіл учень розстріляв своїх однокласників. Що змусило не схожого на інших підлітка взяти до рук пістолет?...

  
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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: www.ukrlib.com.ua
Теги: книги
компанія «Інтера Люкс»
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