У Дніпрі та в Сухому Кагамлику краще не купатися - якість води не відповідає санітарним нормам

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На Дніпрі показник перевищує норму в 70 разів, на Сухому Кагамлику - в 480 разів

За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 28 серпня показники мікробіологічної забрудненості води у Дніпрі та в Сухому Кагамлику не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. За інформацією пресслужби виконкому Кременчуцької міськради:

Дніпро, центральний пляж - індекс ЛКП початок пляжу 700 000, кінець пляжу 700 000, (допустиме значення -10 000);

Сухий Кагамлик, пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» - початок пляжу 2 400 000, кінець пляжу 2 400 000, (допустиме значення – 5 000).

Індекс ЛКП – свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозопозитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.