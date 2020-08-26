У Дніпрі та в Сухому Кагамлику краще не купатися - якість води не відповідає санітарним нормам

На Дніпрі показник перевищує норму в 70 разів, на Сухому Кагамлику - в 480 разів
За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 28 серпня показники мікробіологічної забрудненості води у Дніпрі та в Сухому Кагамлику не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. За інформацією пресслужби виконкому Кременчуцької міськради:
Індекс ЛКП – свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозопозитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.