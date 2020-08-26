10 тисяч грн пропонувала кременчуцьким копам пасажирка за «прощення» нетверезого водія

Сьогодні, 18:06 Переглядів: 510

27 серпня на вулиці Леонова патрульні зупинили автомобіль Renault Master, водій якого їхав зустрічною смугою. Під час спілкування копи виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння, - повідомила патрульна поліція.





Щоб уникнути відповідальносты за правопорушення, пасажирка Renault Master запропонувала патрульним хабар в сумі 10 000 гривень. Правоохоронці неодноразово попереджали жінку про кримінальну відповідальність за подібне, однак остання наполягала на своєму. Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксування спроби.





На керманича склали протокол за ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння).





За інформацією патрульної поліції, з початку року кременчуцьким копам 19 разів пропонували хабар. За такі дії особам загрожує відповідальність за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Покарання передбачене статтею: штраф від 8 500 до 12 750 або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.