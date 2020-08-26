Повне перезавантаження й сенсації: «Кремінь» заявив 19 футболістів

Бразилець, місцеві вихованці, кілька гучних переходів - кременчуцький клуб стартує з кубкового поєдинку
Футбольний клуб «Кремінь» заявив 19 футболістів, після кубкової гри клуб планує підписати кількох гравців. Зауважимо, що завтра, 29 серпня, о 15.00 у Дніпрі «Кремінь» зіграє з «Перемогою».
Пряма трансляція
Команду підсилив легіонер з Бразилії Луїз Фернандо Де Олівейра Баіа Феррейра. Останній клуб Фернандо – «Балкани». Серед сенсацій – перехід нападника Станіслава Куліша в кременчуцький клуб.
Станіслав Сорокін є вихованцем академії київського «Динамо», останній клуб ковалівський «Колос» U-21.
Павло Магков перейшов до «Кременя» із запорізького «Металургу».
Також в складі команди місцеві вихованці академії «Кремінь» Владислав Молько та Максим Кучеренко, які з зимових зборів постійно тренувалися з основною командою.
|
№
|
прізвище та ім’я
|
амплуа
|
дата народження
|
1
|
Білоус Сергій
|
півзахисник
|
18.06.99
|
2
|
Бичков Богдан
|
захисник
|
24.11.94
|
3
|
Бородай Олег
|
захисник
|
07.01.93
|
4
|
Брюхов Ілля
|
захисник
|
08.08.98
|
5
|
Геловані Олексій
|
півзахисник
|
20.02.98
|
6
|
Головко Олександр
|
захисник
|
11.03.95
|
7
|
Закорський Владислав
|
воротар
|
17.02.00
|
8
|
Зубков Руслан
|
захисник
|
24.11.91
|
9
|
Кривенко Олександр
|
півзахисник
|
16.08.99
|
10
|
Куліш Станіслав
|
нападник
|
08.02.89
|
11
|
Курелєх Валерій
|
захисник
|
12.08.91
|
12
|
Кучеренко Максим
|
нападник
|
17.01.02
|
13
|
Молько Владислав
|
півзахисник
|
19.10.02
|
14
|
Мурашов Євген
|
півзахисник
|
09.05.95
|
15
|
Мягков Павло
|
захисник
|
30.12.92
|
16
|
Олійник Андрій
|
воротар
|
16.01.86
|
17
|
Островський Денис
|
півзахисник
|
20.08.98
|
18
|
Сорокін Станіслав
|
нападник
|
03.05.00
|
19
|
Фернандо Луїс
|
півзахисник
|
20.03.96