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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Повне перезавантаження й сенсації: «Кремінь» заявив 19 футболістів

Вчора, 17:33 Переглядів: 1 288

  

Бразилець, місцеві вихованці, кілька гучних переходів - кременчуцький клуб стартує з кубкового поєдинку

Футбольний клуб «Кремінь» заявив 19 футболістів, після кубкової гри клуб планує підписати кількох гравців. Зауважимо, що завтра, 29 серпня, о 15.00 у Дніпрі «Кремінь» зіграє з «Перемогою».


Пряма трансляція


Команду підсилив легіонер з Бразилії Луїз Фернандо Де Олівейра Баіа Феррейра. Останній клуб Фернандо – «Балкани». Серед сенсацій – перехід нападника Станіслава Куліша в кременчуцький клуб.


Станіслав Сорокін є вихованцем академії київського «Динамо», останній клуб ковалівський «Колос» U-21.


Павло Магков перейшов до «Кременя» із запорізького «Металургу».

 

Також в складі команди місцеві вихованці академії «Кремінь» Владислав Молько та Максим Кучеренко, які з зимових зборів постійно тренувалися з основною командою.


ФК «Кремінь» підписав двох футболістів

 

Заявковий лист «Кременя»

прізвище та ім’я

амплуа

дата народження

1

Білоус Сергій

півзахисник

18.06.99

2

Бичков Богдан

захисник

24.11.94

3

Бородай Олег

захисник

07.01.93

4

Брюхов Ілля

захисник

08.08.98

5

Геловані Олексій

півзахисник

20.02.98

6

Головко Олександр

захисник

11.03.95

7

Закорський Владислав

воротар

17.02.00

8

Зубков Руслан

захисник

24.11.91

9

Кривенко Олександр

півзахисник

16.08.99

10

Куліш Станіслав

нападник

08.02.89

11

Курелєх Валерій

захисник

12.08.91

12

Кучеренко Максим

нападник

17.01.02

13

Молько Владислав

півзахисник

19.10.02

14

Мурашов Євген

півзахисник

09.05.95

15

Мягков Павло

захисник

30.12.92

16

Олійник Андрій

воротар

16.01.86

17

Островський Денис

півзахисник

20.08.98

18

Сорокін Станіслав

нападник

03.05.00

19

Фернандо Луїс

півзахисник

20.03.96
5
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Перемога Кубок Украины
компанія «Інтера Люкс»
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