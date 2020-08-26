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У лісосмузі під Кременчуком знайшли тіло чоловіка

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 347

 

Чоловіку на вигляд 50-60 років

Сьогодні, 28 серпня, в лісосмузі при виїзді з села Кам’яні Потоки Кременчуцького району знайшли тіло чоловіка. Про це інформує Кременчуцький відділ поліції.


На вигляд чоловікові 50-60 років. Русяве волосся, на обличчі неголена сива щетина. Був одягнений в куртку коричневого кольору, штани чорного кольору, підтяжки коричневі, носки чорні, кросівки темні з білими вставками.


Якщо вам відома інформація, що допоможе поліції встановити особу чоловіка, просимо зателефонувати за номерами: 097 703 39 18 чи 102.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: труп Каменные Потоки лесопосадка
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