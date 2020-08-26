У лісосмузі під Кременчуком знайшли тіло чоловіка

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 347

Чоловіку на вигляд 50-60 років

Сьогодні, 28 серпня, в лісосмузі при виїзді з села Кам’яні Потоки Кременчуцького району знайшли тіло чоловіка. Про це інформує Кременчуцький відділ поліції.





На вигляд чоловікові 50-60 років. Русяве волосся, на обличчі неголена сива щетина. Був одягнений в куртку коричневого кольору, штани чорного кольору, підтяжки коричневі, носки чорні, кросівки темні з білими вставками.





Якщо вам відома інформація, що допоможе поліції встановити особу чоловіка, просимо зателефонувати за номерами: 097 703 39 18 чи 102.



