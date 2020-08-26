Балотуватимуся в обласні депутати з новою потужною командою, і це «ДОВІРА» - Володимир Куцовол

Сьогодні, 16:42 Переглядів: 172

Депутат Полтавської обласної ради Володимир Куцовол заявив про те, що повторно балотуватиметься до Полтавської обласної ради, цього разу від нової потужної команди — партії «ДОВІРА»

«Нині до Полтавської облради йде нова потужна команда — партія «ДОВІРА». Тут зібралися патріоти нашого краю та України, люди з великим управлінським досвідом: відповідальні, порядні, професійні. Тому балотуватимуся в обласні депутати від «ДОВІРИ». Лише об’єднавшись, ефективно продовжимо роботу та необхідні перетворення на краще заради земляків та України», - сказано в заяві Володимира Куцовола.









Він також додав, що вже 5 років представляє Семенівський край в Полтавській облраді, і за цей час йому вдалося реалізували багато проектів та ініціатив. Водночас, він прийняв рішення вийти зі складу Аграрної партії.





«Моїй роботі в районному осередку Аграрної партії — понад 10 років. Незабаром завершується граничний термін перебування на посаді його голови. Залишаю посаду надійній людині, яка ефективно розвиватиме осередок», - підсумував Куцовол.





Нагадаємо, що протягом двох тижнів про приєднання до команди «Довіри» заявили низка знаних на Полтавщині представників місцевого самоврядування. Це голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, пирятинський міський голова Олексій Рябоконь, мер Миргорода Сергій Соломаха, міський голова Лохвиці Віктор Радько, голова Градизька Мирослав Носа та інші.