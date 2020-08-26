В команде Шаповалова-Малецкого переполох – говорят о рейдерском захвате ЕС, пишут письмо Порошенко

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 704

«Всё продается и всё покупается!» – говорит Головач, и зовет всех «захваченных» к себе в «Батьківщину»

В Кременчуге вспыхнул политический скандал. Люди нардепа Шаповалова заявляют о рейдерском захвате городской парторганизации «Европейской солидарности» (ЕС) людьми нардепа Жеваго. Глава парторганизации Пелипенко пишет письмо Порошенко – просит о встрече, чтобы рассказать всю правду о рейдерском захвате. А лидер кременчугской «Батьківщини» Головач приглашает «захваченных» из ЕС к себе в партию.



Переполох начался после того, как центральный офис ЕС назначил руководителем избирательного штаба на местных выборах в Кременчуге и Кременчугском районе полковника запаса Щербину. Щербина – кременчужанин, ветеран АТО, кадровый офицер. В настоящее время вышел в запас, работает на Полтавском ГОКе. ГОК входит в бизнес-империю Константина Жеваго. В 2019 году, на парламентских выборах Щербина официально поддерживал кандидата от команды Жеваго Геннадия Музыку.



После назначения нового руководителя избирательного штаба в кременчугской парторганизации ЕС состоялось собрание, и глава парторганизации Владимир Пелипенко подписал письмо лидеру ЕС Петру Порошенко. Просит о личной встрече, чтобы рассказать о рейдерском захвате парторганизации людьми Жеваго. Письмо размещено на официальной странице кременчугской парторганизации ЕС. Вот что пишет Пелипенко:





– Ви, як лідер партії, маєте знати, як нашу з Вами партійну організацію намагається рейдерськи захопити Жеваго. Сьогодні, перед виборами, народні депутати з вашого оточення вирішили продати наш партійний осередок Жеваго.





Почему назначение Александра Щербины на пост руководителя избирательного штаба вызвало такой переполох в кременчугской ЕС? Чтобы понять это, давайте посмотрим, кто там рулит сегодня. Парторганизацию возглавляет Владимир Пелипенко – первый вице-мэр, многолетний соратник нардепа Юрия Шаповалова, его называют смотрящим от Шаповалова при Малецком. Фракцию ЕС в горсовете возглавляет депутат Александр Яцина. Несколько лет он был помощником-консультантом нардепа Шаповалова (партия «За майбутнє»), в настоящее время стал помощником-консультантом нардепа Березина (партия «Слуга народа»). Член фракции ЕС депутат Ульянов – советник мэра Виталия Малецкого. Член фракции ЕС депутат Дмитрий Лозовик – глава Крюковской райадминистрации.







Всех этих людей есть веские основания считать членами команды власти Шаповалова-Малецкого. Почему их так всполошила вероятность появления на ключевых постах в ЕС людей Жеваго? Да потому, что их фамилии могут вообще не попасть на первые позиции предвыборного списка партии. Если рулить в ЕС начнут люди Жеваго, на первые позиции в предвыборный список они внесут своих. И тогда у представителей команды Шаповалова-Малецкого есть угроза вообще не попасть в горсовет. Судя по рейтингам, партия сможет провести в горсовет не больше 5-6 человек. Так что заруба будет жестокая. Места-то в горсовете намоленные – тут и земельные вопросы можно порешать, и другие бизнес-проекты протолкнуть, и на бюджетные потоки плотно сесть.



Для команды Шаповалова-Малецкого риски не ограничиваются одним лишь назначением чужого руководителя городского избирательного штаба. По новому законодательству, избирательные списки кандидатов от городских парторганизаций утверждают областные организации и центральный аппарат. Областным избирательным штабом ЕС руководит Южанина. Судя по драматическому тону письма к Порошенко, люди Шаповалова с ней не договорились.



По версии «Телеграфа», в городской парторганизации ЕС происходит типичный предвыборный передел. Люди Шаповалова кричат о рейдерстве. Таки да. Ведь рейдерство – это недружественное поглощение предприятия против воли его собственников. Предприятием «кременчугская парторганизация ЕС» владели одни собственники, теперь контроль над ним хотят получить другие собственники.







«Промінчик позитиву»

Есть и позитивная новость – если передел в кременчугской парторганизации ЕС таки состоится, то её выдающиеся члены-депутаты горсовета не останутся без места. Лидер кременчугской «Батьківщини» депутат Головач приглашает их к себе и обещает места в предвыборном списке. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук. Прямо так и пишет: всех депутатов горсовета от партии ЕС приглашаю к себе. Рядовых членов партии ЕС он не зовет. Головач – давний соратник Шаповалова, его называют создателем и бессменным куратором знаменитой предвыборной сетки агитаторов.



В посте Александра Головача есть просто-таки душераздирающее умозаключение. Он пишет:





– Все продається і все купується!





Да кто бы спорил. Конечно, продается, конечно, покупается. И кому, как не Александру Головачу, это знать.