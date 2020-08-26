Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.08.2020 20:00
Підтверджені:
Україна110085
Кременчук152
Хворі:
Україна54277
Кременчук5
Одужало:
Україна53454
Кременчук144
Померло:
Україна2354
Кременчук4
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтавській області зґвалтування 4-річної дівчинки не підтвердилося

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 513

Судово-медична експертиза спростувала факт зґвалтування

25 серпня близько 13.00 правоохоронцям Новосанжарського відділення поліції жінка повідомила про ймовірне зґвалтування її доньки. Матір вказала на двох малолітніх хлопців з родини її знайомих. Зі слів заявниці, це могло статися 10 серпня, коли вона гостювала в односельців.


Почали досудове розслідування, під час якого провели необхідні слідчі дії для того, щоб підтвердити чи спростувати факт злочину. За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, слідчі отримали офіційні висновки судово-медичної експертизи, яка спростовує факт зґвалтування дитини.

2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: изнасилование ребенок дитина
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх