У Полтавській області зґвалтування 4-річної дівчинки не підтвердилося

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 513

25 серпня близько 13.00 правоохоронцям Новосанжарського відділення поліції жінка повідомила про ймовірне зґвалтування її доньки. Матір вказала на двох малолітніх хлопців з родини її знайомих. Зі слів заявниці, це могло статися 10 серпня, коли вона гостювала в односельців.





Почали досудове розслідування, під час якого провели необхідні слідчі дії для того, щоб підтвердити чи спростувати факт злочину. За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, слідчі отримали офіційні висновки судово-медичної експертизи, яка спростовує факт зґвалтування дитини.