Піддубна не хоче платити віцемеру Кременчука Усановій 50 тисяч гривень на оздоровлення

Депутатка Оксана Піддубна на засіданні земельної комісії підняла питання про доцільність виплати віцемерам матеріальної допомоги на оздоровлення, суми яких у декілька разів перевищують зарплати кременчужан-бюджетників. Піддубна заговорила про це під час розгляду питання про виконання міського бюджету за півроку. Дірка в бюджеті за цей період сягнула 132 млн грн.





- Наскільки актуально зараз виплачувати чиновникам на оздоровлення по 50-70 тисяч гривень? – запитала депутатка.

- Оздоровлення передбачене в умовах оплати праці, згідно Постанови 268, - назвала номер Постанови КМУ про умови оплати праці держслужбовців заступник начальника фінансового управління Тетяна Тетьоркіна.







Піддубна зауважила, що президент Зеленський (насправді Кабмін – ред.) обмежив розмір зарплати чиновників під час епідемії COVID-19. Так, максимальний розмір зарплати службовців виконкому із квітня не може перевищувати 47 230 грн.





- Знайшли лазівку, щоб отримати більше? Як ви вважаєте, чи це раціонально при невиконанні бюджету в 132 мільйони сплачувати сотні тисяч гривень? На оздоровлення Усановій Ользі Петрівні чи то іншим працівникам виконкому? – запитала Піддубна.







Вона назвала розмір допомоги на оздоровлення, яку отримала віцемер Ольга Усанова – це 50 210 грн. Бухгалтерка виконкому інформацію підтвердила та на прохання Піддубної назвала розмір окладу Усанової – це 13 500 грн. А також розмір її фактичної зарплати (з урахуванням надбавок, доплат): у травні – 46 956 грн. Потім, за її інформацією, був коефіцієнт підвищення. І у червні зарплата склала 48 883 грн із застосуванням коефіцієнтів (це без допомоги на оздоровлення).





Бухгалтерка запевняє, що така сума виплати за червень не є порушенням, бо гроші виплачені з урахуванням відпустки: обмеження застосовується на фактично відпрацьовані дні, а до відпускних застосовано коефіцієнт підвищення. На виплату для оздоровлення не розповсюджується обмеження щодо розміру зарплати, також підкреслили фінансисти виконкому.





Заступник начальника міськфінуправління Тетяна Тетьоркіна зауважила, що матеріальну допомогу на оздоровлення отримує, крім чиновників, багато галузей: лікарі, учителі, бібліотекарі. Вони отримують допомогу у розмірі посадового окладу, а це 5-8 тис грн.





Втім, розмір допомоги на оздоровлення для віцемерів більший: відповідно до рішення міськради про умови оплати праці, ця виплата встановлена не менше посадового окладу і не більше середньої заробітної плати. Отже, 50 210 - це й є розмір середньої зарплати віцемера Усанової за весь період.





Тетяна Тетьоркіна підкреслила, що за умови оплати праці міського голови та його заступників голосували депутати.

Піддубна парирувала, що вона за це рішення не голосувала, натомість неодноразово на сесіях пропонувала обмежити виплати чиновникам – подавала депутатські запити. Також під час засідання комісії з’ясувалося, що допомога на оздоровлення надається за заявою.





- Вистачає совісті, наглості у віцемерів - брати аркуш паперу і писати заяву: надайте мені, бідолашній, матеріальну допомогу. Це ненормально! На сесії доповім. Нехай мешканці почують, як команда мера їх обкрадає. Знайшли лазівку отримати додаткові кошти! – обурилася Піддубна.







Вона заявила, що слід змінювати місцеве положення про зарплати чиновників, яке затверджене міською радою. Голова земельної комісії Руслан Ульянов на це сказав:





- Запропонуйте проєкт змін.





Піддубна побіцяла підготувати проєкт рішення на сесію.