Зарплату чиновників Кременчука обмежили розміром 47 230 грн

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 1 374 Коментарів: 10

У виконкомі розповіли, скільки зекономили на зарплатах кременчуцьких чиновників під час епідемії COVID-19

Із квітня цього року зарплату службовців виконкому обмежили максимальним розміром 47 230 грн. Так передбачає Постанова Кабміну № 334 від 29.04.20 року «Питання розміру оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки». По це доповіла віцемер з фінансів Тетяна Неіленко на засіданні земельної депутатської комісії 23 червня, відповідаючи на запитання депутатки Оксани Піддубної. Вона цікавилася: чи економлять кошти на зарплатах чиновників під час карантину і скільки конкретно зекономили.



За інформацією Тетяни Неіленко, економія у виконкомі внаслідок виконання урядової постанови вже склала близько 100 тисяч гривень. Ці кошти спрямували на виплати надбавок медикам за боротьбу з COVID-19.



Також мерія зекономила на зарплатах чиновників 104,5 тис грн за рахунок відпусток без збереження зарплати, неповного робочого дня під час карантину. Ці гроші спрямували на пайки для малозабезпечених кременчужан.



Зазначимо, що у 2019 році середній (за рік) розмір зарплат мера та більшості його заступників уже перевищував 47 230 грн. Про це ми довідалися з їхніх декларацій за 2019 рік. Винятки — віцемер з будівництва Дмитро Кравченко (його середньомісячна зарплата склала менше 44 тис грн) та віцемер з молодіжних питань Руслан Проценко (46,4 тис грн у середньому за рік).



Міський голова Віталій Малецький отримував у середньому понад 61 тис грн на місяць; перший віцемер Володимир Пелипенко — трохи менше 50 тис грн; віцемер з фінансів Тетяна Неіленко — 57,9 тис грн; віцемер з комунальних питань Валерій Декусар — майже 54 тис грн; віцемер з гуманітарних питань Ольга Усанова — 52,8 тис грн.