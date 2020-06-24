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Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

Зарплату чиновників Кременчука обмежили розміром 47 230 грн

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 1 374 Коментарів: 10

У виконкомі розповіли, скільки зекономили на зарплатах кременчуцьких чиновників під час епідемії COVID-19

Із квітня цього року зарплату службовців виконкому обмежили максимальним розміром 47 230 грн. Так передбачає Постанова Кабміну № 334 від 29.04.20 року «Питання розміру оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки». По це доповіла віцемер з фінансів Тетяна Неіленко на засіданні земельної депутатської комісії 23 червня, відповідаючи на запитання депутатки Оксани Піддубної. Вона цікавилася: чи економлять кошти на зарплатах чиновників під час карантину і скільки конкретно зекономили.


За інформацією Тетяни Неіленко, економія у виконкомі внаслідок виконання урядової постанови вже склала близько 100 тисяч гривень. Ці кошти спрямували на виплати надбавок медикам за боротьбу з COVID-19.


Також мерія зекономила на зарплатах чиновників 104,5 тис грн за рахунок відпусток без збереження зарплати, неповного робочого дня під час карантину. Ці гроші спрямували на пайки для малозабезпечених кременчужан.


Зазначимо, що у 2019 році середній (за рік) розмір зарплат мера та більшості його заступників уже перевищував 47 230 грн. Про це ми довідалися з їхніх декларацій за 2019 рік. Винятки — віцемер з будівництва Дмитро Кравченко (його середньомісячна зарплата склала менше 44 тис грн) та віцемер з молодіжних питань Руслан Проценко (46,4 тис грн у середньому за рік).


Міський голова Віталій Малецький отримував у середньому понад 61 тис грн на місяць; перший віцемер Володимир Пелипенко — трохи менше 50 тис грн; віцемер з фінансів Тетяна Неіленко — 57,9 тис грн; віцемер з комунальних питань Валерій Декусар — майже 54 тис грн; віцемер з гуманітарних питань Ольга Усанова — 52,8 тис грн.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: зарплата чиновники виконком карантин економія
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 10

3 355
Daniel Mroz:
Сьогодні, 09:17

100к вони зекономили? :) самим не смішно на люди таке говорити. Вам би туди нормального дядька мером, щоб привязав ваші зарплати до середньої в місті +премія не більше 100%, ото б зекономили. Та й "слуги" трохи ближче б стали до зарплат людей у місті, яким вони керують. 



 


21 0
367
Pereselenets:
Сьогодні, 09:45

Мародерство, причем "по закону"


16 0
191
Sanay:
Сьогодні, 10:38

Серьезно? А что они такого делают на 47 000грн? 


18 0
155
Kremen.Club:
Сьогодні, 11:11

А премия за перекатку солнца и утрамбовку дыма?


13 0
53
Yaroslav:
Сьогодні, 11:31

зато медики надбавки получили! 


2 10
235
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 11:43

Ну хоть так, все в карантин должны экономить, они не исключение!


2 8
134
marinochka__30:
Сьогодні, 11:54

Пусть поучают меньше, а врачи больше. 


2 8
56
Максим Бабкин:
Сьогодні, 12:03

Здорово, что в нашем городе всем медикам выплатили доплаты! 


1 7
165
Piton78:
Сьогодні, 12:21

Оце так подвиг! 100 тисяч наєкономили! А чому ж не покажуть скільки премій отримали? І чомуц на преміях не єкономили набагато вагомішою була б сумма коштів зекономлених! Премії це як газетка святе й непорушне бо своє! 


4 0
374
kremin777:
Сьогодні, 17:17

для всех кто работает и наполняет бюджет Украины зарплата до 5000грн. "бо в країні криза", а для етих ТРУДЯГ кризиса нет.     


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