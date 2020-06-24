Що кременчужани мають взяти з собою на ЗНО та яких правил дотримуватися

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 115

Вже 25 червня* в Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Міністерство освіти і науки опублікувало відеоролик, у якому розповідається, що учасникам слід взяти з собою на ЗНО та яких правил дотримуватися.





Учасникам потрібно мати із собою:

сертифікат учасника ЗНО;

документ, зазначений у сертифікаті (паспорт, ID-картка тощо);

запрошення-перепустку на ЗНО;

дві-три ручки з чорною пастою;

воду в прозорій пляшці без етикетки;

медичну маску або респіратор, у якому ви доїдете до пункту тестування;

персональний антисептик.





Зверніть увагу, що на вході до пунктів проведення ЗНО видаватимуть маски.





Перед входом учасникам вимірюватимуть температуру. До тестування допускатимуть:

з температурою не вище 37,2°С;

без ознак респіраторних хвороб;

із захисною маскою або респіратором, що закривають ніс та рот.







Якщо у вас є патологічні стани чи фізіологічні особливості, які зумовлюють підвищену температуру, або подібні до респіраторних хвороб ознаки – візьміть про це довідку в лікаря й вас пропустять на тестування.





Учасників просять дотримуватись таких правил:

не утворювати скупчень;

дотримуватись дистанції 1,5 метра на вулиці та в коридорах пунктів тестування;

перебувати в масці або респіраторі;

прямувати одразу до своєї аудиторії або туалету за потреби;

мити руки до тестування;

виходити з пункту тестування одразу після написання оцінювання;

викинути використану маску в спеціальний контейнер на виході.

В аудиторії учасники сидітимуть на відстані не менше 1,2 метра одне від одного. Респіратор чи захисні маски потрібно використовувати протягом всього тестування.









*Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила, що епідеміологічна ситуація у нашій країні дозволяє провести ЗНО у заплановані строки – з 25 червня до 17 липня.