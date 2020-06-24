Що кременчужани мають взяти з собою на ЗНО та яких правил дотримуватися
Сьогодні, 08:28Переглядів: 1 115
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання стартує вже 25 червня
Вже 25 червня* в Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Міністерство освіти і науки опублікувало відеоролик, у якому розповідається, що учасникам слід взяти з собою на ЗНО та яких правил дотримуватися.
Учасникам потрібно мати із собою:
сертифікат учасника ЗНО;
документ, зазначений у сертифікаті (паспорт, ID-картка тощо);
запрошення-перепустку на ЗНО;
дві-три ручки з чорною пастою;
воду в прозорій пляшці без етикетки;
медичну маску або респіратор, у якому ви доїдете до пункту тестування;
персональний антисептик.
Зверніть увагу, що на вході до пунктів проведення ЗНО видаватимуть маски.
Перед входом учасникам вимірюватимуть температуру. До тестування допускатимуть:
з температурою не вище 37,2°С;
без ознак респіраторних хвороб;
із захисною маскою або респіратором, що закривають ніс та рот.
Якщо у вас є патологічні стани чи фізіологічні особливості, які зумовлюють підвищену температуру, або подібні до респіраторних хвороб ознаки – візьміть про це довідку в лікаря й вас пропустять на тестування.
Учасників просять дотримуватись таких правил:
не утворювати скупчень;
дотримуватись дистанції 1,5 метра на вулиці та в коридорах пунктів тестування;
перебувати в масці або респіраторі;
прямувати одразу до своєї аудиторії або туалету за потреби;
мити руки до тестування;
виходити з пункту тестування одразу після написання оцінювання;
викинути використану маску в спеціальний контейнер на виході.
В аудиторії учасники сидітимуть на відстані не менше 1,2 метра одне від одного. Респіратор чи захисні маски потрібно використовувати протягом всього тестування.
*Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила, що епідеміологічна ситуація у нашій країні дозволяє провести ЗНО у заплановані строки – з 25 червня до 17 липня.