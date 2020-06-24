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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

Що кременчужани мають взяти з собою на ЗНО та яких правил дотримуватися

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 115

 

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання стартує вже 25 червня

Вже 25 червня* в Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Міністерство освіти і науки опублікувало відеоролик, у якому розповідається, що учасникам слід взяти з собою на ЗНО та яких правил дотримуватися.


Учасникам потрібно мати із собою:

  • сертифікат учасника ЗНО;
  • документ, зазначений у сертифікаті (паспорт, ID-картка тощо);
  • запрошення-перепустку на ЗНО;
  • дві-три ручки з чорною пастою;
  • воду в прозорій пляшці без етикетки;
  • медичну маску або респіратор, у якому ви доїдете до пункту тестування;
  • персональний антисептик.


Зверніть увагу, що на вході до пунктів проведення ЗНО видаватимуть маски.


Перед входом учасникам вимірюватимуть температуру. До тестування допускатимуть:

  • з температурою не вище 37,2°С;
  • без ознак респіраторних хвороб;
  • із захисною маскою або респіратором, що закривають ніс та рот.


 


Якщо у вас є патологічні стани чи фізіологічні особливості, які зумовлюють підвищену температуру, або подібні до респіраторних хвороб ознаки – візьміть про це довідку в лікаря й вас пропустять на тестування.


Учасників просять дотримуватись таких правил:

  • не утворювати скупчень;
  • дотримуватись дистанції 1,5 метра на вулиці та в коридорах пунктів тестування;
  • перебувати в масці або респіраторі;
  • прямувати одразу до своєї аудиторії або туалету за потреби;
  • мити руки до тестування;
  • виходити з пункту тестування одразу після написання оцінювання;
  • викинути використану маску в спеціальний контейнер на виході.

В аудиторії учасники сидітимуть на відстані не менше 1,2 метра одне від одного. Респіратор чи захисні маски потрібно використовувати протягом всього тестування.



*Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила, що епідеміологічна ситуація у нашій країні дозволяє провести ЗНО у заплановані строки – з 25 червня до 17 липня.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: nus.org.ua Джерело відео: МОН
Теги: ЗНО-2020 ВНО МОН видеоролики правила карантин ЗНО
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