Термін будівництва сонячної електростанції на «Полі чудес» у Кременчуці відкладається

Сьогодні, 07:43 Переглядів: 1 535 Коментарів: 16

Глобальний інвестиційний проєкт будівництва сонячної електростанції у районі Північного промвузла відкладається. Сесія міської ради, що відбудеться 25 червня, має затвердити зміни до інвестиційного договору із ТОВ «Нове тепло», яку в березні 2018 року виконком визнав переможцем інвестиційного конкурсу. За умовами договору, ця фірма має збудувати об'єкт альтернативної енергетики на 150 га землі в районі Північного промвузла — так званому «Полі чудес», де мерія колись планувала індустріальний парк. Та згодом, нагадаємо, депутати «поховали» проєкт інвестиційного парку як безперспективний. При цьому меншу частину території не створеного технопарку (30 га) віддали під розширення Свіштовського кладовища; а більшу частину (150 га) — під сонячну електростанцію фірмі «Нове тепло» на 49 років. Проєкт курирує КП «Інститут розвитку Кременчука».



Як пояснив керівник «Інституту розвитку Кременчука» Павло Бедрацький на засіданні земельної депутатської комісії 23 червня, відповідно до угоди, фірма мала розпочати будівництво у березні цього року, але завадив карантин. Зміни, які пропонуються до угоди, передбачають будівництво до кінця 2022 року.



Раніше член виконкому Анатолій Шабала висловлював сумніви, що ТОВ «Нове тепло» зі статутним капіталом 20 тисяч гривень здатна реалізувати такий коштовний проєкт будівництва як сонячна електростанція.



Довідка: ТОВ «Нове тепло» створене у 2016 році. У фірми є зв'язок з іншим учасникам інвестиційного конкурсу — ТОВ «Кліар Енерджі Кременчук», яке отримало для діяльності з біогазової енергетики Деївске звалище — взагалі без інвестиційного конкурсу.