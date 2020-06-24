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Термін будівництва сонячної електростанції на «Полі чудес» у Кременчуці відкладається

Сьогодні, 07:43 Переглядів: 1 535 Коментарів: 16

 

Фірма «Нове тепло» не встигла розпочати будівництво у березні, як зобов'язувалася

Глобальний інвестиційний проєкт будівництва сонячної електростанції у районі Північного промвузла відкладається. Сесія міської ради, що відбудеться 25 червня, має затвердити зміни до інвестиційного договору із ТОВ «Нове тепло», яку в березні 2018 року виконком визнав переможцем інвестиційного конкурсу. За умовами договору, ця фірма має збудувати об'єкт альтернативної енергетики на 150 га землі в районі Північного промвузла — так званому «Полі чудес», де мерія колись планувала індустріальний парк. Та згодом, нагадаємо, депутати «поховали» проєкт інвестиційного парку як безперспективний. При цьому меншу частину території не створеного технопарку (30 га) віддали під розширення Свіштовського кладовища; а більшу частину (150 га) — під сонячну електростанцію фірмі «Нове тепло» на 49 років. Проєкт курирує КП «Інститут розвитку Кременчука».


Як пояснив керівник «Інституту розвитку Кременчука» Павло Бедрацький на засіданні земельної депутатської комісії 23 червня, відповідно до угоди, фірма мала розпочати будівництво у березні цього року, але завадив карантин. Зміни, які пропонуються до угоди, передбачають будівництво до кінця 2022 року.


Раніше член виконкому Анатолій Шабала висловлював сумніви, що ТОВ «Нове тепло» зі статутним капіталом 20 тисяч гривень здатна реалізувати такий коштовний проєкт будівництва як сонячна електростанція.


Довідка: ТОВ «Нове тепло» створене у 2016 році. У фірми є зв'язок з іншим учасникам інвестиційного конкурсу — ТОВ «Кліар Енерджі Кременчук», яке отримало для діяльності з біогазової енергетики Деївске звалище — взагалі без інвестиційного конкурсу.

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3
Автор: Татьяна Донченко
Теги: конкурс інвестиції сонячна електростанція Нове тепло
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 16

155
Kremen.Club:
Сьогодні, 09:01

Чем меньше "зеленки" - тем лучше для страны.


3 3
3 355
Daniel Mroz:
Сьогодні, 09:11

об'єкт альтернативної енергетики

Всі "об'єкти" існують тільки тому, що продають електрику по завищеним в рази тарифам- по ~5 грн, а є такі щ ой по ~7 грн\квт. А платимо ім ми, споживачі, зі свого тарифу 1.68 грн. Хто з нас погодився б добровільно купляти в них електрику по 5-7 грн? Звичайна авантюра всі ці "зелені тарифи"



 


4 1
104
revix:
Сьогодні, 09:40

Цитата: Daniel Mroz

Всі "об'єкти" існують тільки тому, що продають електрику по завищеним в рази тарифам- по ~5 грн, а є такі щ ой по ~7 грн\квт. А платимо ім ми, споживачі, зі свого тарифу 1.68 грн. Хто з нас погодився б добровільно купляти в них електрику по 5-7 грн? Звичайна авантюра всі ці "зелені тарифи"

Откуды вы эти бредни вычитываете? Максимальный тариф для частных станций и с учетом налогов, на текущий момент цена киловата 4.12, для юриков около 3.5. Маразматики, лепят с потолка цены, уже б писал 100. Нытики ноют, что зеленые тарифы самые дорогие в Европе и сравнивают Германию, где 9центов, но никто ж не пишет что там договор на 20лет, а не на 10лет.

Найдете способ генерации с говна и соплей, никто не будет против у вас купить за дешево. Любой инвестор, включая вас, кто владывает в депозит расчитывает на что-то. Вы же от банка требуете какие-то гарантии. Если так все просто, почему такие умники как вы не построян даже 10килловатную станцию, будете гребсти деньги лопатой. Одно дело трепатся, а другое включать мозги.

 

 


3 3
3 355
Daniel Mroz:
Сьогодні, 10:00

Цитата: revix
Маразматики, лепят с потолка цены, уже б писал 100.

Сам ти маразматик. Зайди на сайт НКРЕКП і почитай тарифи з 1 квітня 2020. Наприклад, для ПРАТ «БОЛГРАД СОЛАР» 731,81 коп за квт\год. А ТОВ «АЛЬТЕН-ІНВЕСТ» вхерячили аж 1317 коп за квт.год. Менше 425 коп немає. 


4 0
104
revix:
Сьогодні, 10:20

Цитата: Daniel Mroz

Цитата: revix
Маразматики, лепят с потолка цены, уже б писал 100.

Сам ти маразматик. Зайди на сайт НКРЕКП і почитай тарифи з 1 квітня 2020. Наприклад, для ПРАТ «БОЛГРАД СОЛАР» 731,81 коп за квт\год. А ТОВ «АЛЬТЕН-ІНВЕСТ» вхерячили аж 1317 коп за квт.год. Менше 425 коп немає. 

нашел эту постанову, в которой ни указано когда именно эта запущена станция, может она была установлена еще в 2012году, что вполне может быть логично. Самый пик построек был в 19году, а в самом начале станций было мизер. 80% станций 425 - 19.5% налога


0 3
155
Kremen.Club:
Сьогодні, 10:24

Цитата: revix
Найдете способ генерации с говна и соплей, никто не будет против у вас купить за дешево

 

Этот способ уже найден и работает, АЭС называется. Которые "душатся" диспетчерскими ограничениями в угоду "зеленым".

 

Цитата: revix
Если так все просто, почему такие умники как вы не построян даже 10килловатную станцию, будете гребсти деньги лопатой.

Потому, что в отличие от тебя умеют читать и считать. Бытовая СЭС окупится лет за 10 лет, проще сунуть на депозит. А промышленные системы да, окупаются лет за 5-7, и если есть где взять деньги под условные 5% в год, то затея приобретает экономический интерес. Но опять же, за этот интерес расплачивается вся страна более высокими тарифами.


5 0
104
revix:
Сьогодні, 10:34

Цитата: Kremen.Club

Этот способ уже найден и работает, АЭС называется. Которые "душатся" диспетчерскими ограничениями в угоду "зеленым".

В этот самый дешевый и экологически доказанный двумя авариями тариф, ни копейки не вложили в модернизацию, готовьте карманы пошире до 30года, прийдется государству отстегнуть 8млрд$ только чтоб их законсервировать.


0 3
155
Kremen.Club:
Сьогодні, 10:58

Цитата: revix
Цитата: Kremen.Club

Этот способ уже найден и работает, АЭС называется. Которые "душатся" диспетчерскими ограничениями в угоду "зеленым".

В этот самый дешевый и экологически доказанный двумя авариями тариф, ни копейки не вложили в модернизацию, готовьте карманы пошире до 30года, прийдется государству отстегнуть 8млрд$ только чтоб их законсервировать.

Они уже есть, уже работают. И выводить из эксплуатации их надо будет вне зависимости, работают они сейчас или принудительно заглушены.

 

Кстати, какие аварии были на реакторах типа ВВЭР? На Украине работающих 13 ВВЭР-1000 и 2 ВВЭР-440,  других типов нет и не предвидится.


4 0
3 355
Daniel Mroz:
Сьогодні, 11:08

Цитата: revix
нашел эту постанову, в которой ни указано когда именно эта запущена станция, может она была установлена еще в 2012году
Яка різниця коли вона запущена? Без дотацій вони загнуться. Запитайте в людей готові вони платити навіть по 4.25 грн квт\год. + навар обленерго, особливо при пенсії в 2 тис або при мінімальці в 4 тис.   Кінь кує, а жаба й собі дає, це про нашу "зелену" енергетику так можна сказати.  



 


5 1
155
Kremen.Club:
Сьогодні, 11:13

Цитата: Daniel Mroz
Яка різниця коли вона запущена?

Разница есть. В законе прописана. Чем раньше запущена, тем больше тариф. Такой себе способ стимуляции открыть настолько рано, насколько это возможно. Правда, заплатил больше за "железо".


2 0
3 355
Daniel Mroz:
Сьогодні, 13:33

Цитата: Kremen.Club
Чем раньше запущена, тем больше тариф.
Та в законі з дурного розуму можна прописати и 100 грн\квт. Суть в тому, що вони всі збиткові за змовчуванням, в умовах  реальної ринкової економіки вони не конкуретноспроможні і існують тільки тому, що ми, кінцеві споживачі, за рахунок споживання більш дешевої електроенергії по завищеним тарифам оплачуємо їм це божевілля під назвою "зелений тариф".

Без АЕС і ТЕЦ вони загнуться моментально


1 0
155
Kremen.Club:
Сьогодні, 15:24

Цитата: Daniel Mroz

Цитата: Kremen.Club
Чем раньше запущена, тем больше тариф.
Та в законі з дурного розуму можна прописати и 100 грн\квт. Суть в тому, що вони всі збиткові за змовчуванням, в умовах  реальної ринкової економіки вони не конкуретноспроможні і існують тільки тому, що ми, кінцеві споживачі, за рахунок споживання більш дешевої електроенергії по завищеним тарифам оплачуємо їм це божевілля під назвою "зелений тариф".

Без АЕС і ТЕЦ вони загнуться моментально

 

Этого никто не отрицает, что в условиях рыночной экономики они неконкурентноспособны. По 0,90/1,68 грн. за 1 кВт*ч они не окупятся никогда.


0 0
3 859
zzzzzz:
Сьогодні, 15:51

Цитата: Daniel Mroz
Без АЕС і ТЕЦ вони загнуться моментально
особенно без ТЭЦ!!!smile хоть расшифруйте для себя что такое тэц.!!!И себестоимость энергии....сжечь газ(уголь) в котле, получить пар!Паром вращать турбину, получить энергию. Какое КПД этой цепи?отвечу , чтобы вам не искать-- около 30%.  Электрическая энергия является обязательным совместными одновременно сопутствующим продуктом и ее величина должна достаточно жестко зависеть от тепловой нагрузки. В противном случае КПД ТЭЦ резко снижается. 


0 0
893
jondin:
Сьогодні, 17:00

Цитата: zzzzzz

Цитата: Daniel Mroz
Без АЕС і ТЕЦ вони загнуться моментально
особенно без ТЭЦ!!!smile 

только без тєц и гєс . аєс не есть маневренная мощность.


0 0
3 355
Daniel Mroz:
Сьогодні, 17:10

Цитата: zzzzzz
особенно без ТЭЦ!!
Да, без ТЭС никуда, потому, что их доля в структуре производства электроэнерги в Украине ~35%. Чем заменять будете? Среднегодовой тариф на отпуск электроэнергии на оптовый рынок ТЭС в прошлом году был 2 грн. Сравните с 4.25 "зеленым"


0 0
3 859
zzzzzz:
Сьогодні, 17:28

Цитата: Daniel Mroz
без ТЭС никуда
Для начала, вы писали про ТЭЦ это разные вещи какбы!, А ТЭЦ без тепловой нагрузки это все равно . что решетом воду носить.ТЭС изначально строились для генерации электроэнергии, тепло они производят попутно — для своего города-спутника. ТЭЦ преимущественно используются для производства тепла!
Цитата: Daniel Mroz
Сравните с 4.25 "зеленым"
зеленый тариф введен, для стимулирования возобновляемой энергетики, себестоимость не есть 4.25!


0 0

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