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Надзвичайні новини

У приватній клініці Кременчука померла молода жінка - відкрили кримінальну справу

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 7 818 Коментарів: 1

 

38-річна жінка потрапила в медзаклад 22 червня, а вчора її не стало

23 червня поліції стало відомо про смерть 38-річної жінки (1982 р.н.) в одній із приватних клінік Кременчука. Правоохоронці попередньо встановили, що жінка перебувала в медзакладі з 22 червня, - інформує Кременчуцький відділ поліції.


За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.


Тривають слідчі дії.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: dailymercury.com.au
Теги: смерть клиника
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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Fox:
Сьогодні, 12:30

Печально, что пластика носа забрала жизнь молодой женщины.  Конечно, будут скрывать название клиники пластической хирургии, расположенной в центре города, и потом замнут это дело, как обычно.

 

Девушки, женщины, не идите под нож просто ради изменения внешности, а не по медицинским показаниям. Вы ведь все по-своему красивы и индивидуальны. Зачем вам стандарты и шаблоны? Главное, ваш внутренний настрой. Только вы сами можете сделать себя счастливыми. Здоровья всем!


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