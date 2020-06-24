У приватній клініці Кременчука померла молода жінка - відкрили кримінальну справу

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 7 818 Коментарів: 1

23 червня поліції стало відомо про смерть 38-річної жінки (1982 р.н.) в одній із приватних клінік Кременчука. Правоохоронці попередньо встановили, що жінка перебувала в медзакладі з 22 червня, - інформує Кременчуцький відділ поліції.





За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.





Тривають слідчі дії.