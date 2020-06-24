Нельзя просто так взять и перестать парковаться на газоне. Даже если есть места для стоянки

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 4 438 Коментарів: 13

В кременчугском дворе уже устали «воспитывать» соседа, который упорно ставит машину там, где мог бы быть газон

Во дворе дома №46 на улице Переяславской, на наших глазах, идёт эволюционный процесс – как живые существа когда-то вышли из воды на сушу, здесь владельцы автомобилей уходят с газонов на асфальт. Но не всем это удаётся сделать по ряду скрытых от эволюции причин.



Как рассказали «Телеграфу» жители дома, во дворе идёт строительство здания и застройщик облагораживает местность вокруг – высаживаются деревья и, главное для автовладельцев – появился асфальт, на котором можно оставлять свои машины, чтобы не забирать место ни у детской площадки, ни у зелёной зоны.







До последнего времени на асфальт перешли практически все, кроме двух водителей. Одного из них всё-таки удалось уговорить примкнуть к новой «асфальтовой цивилизации», а второй оказался её противником. Как говорят местные жители, уговоры никак не влияют на человека – он упорно продолжает ставить машину там, где мог бы быть газон. Попытки ограничить заезд бетонными блоками также безуспешны.







Жители дома обратились в «ТелеграфЪ», чтобы рассказать о ситуации всему городу – надеются, что это поможет человеку изменить свою позицию. Вы можете помочь этому своим голосованием.