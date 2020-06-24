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Нельзя просто так взять и перестать парковаться на газоне. Даже если есть места для стоянки

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 4 438 Коментарів: 13

 

В кременчугском дворе уже устали «воспитывать» соседа, который упорно ставит машину там, где мог бы быть газон

Во дворе дома №46 на улице Переяславской, на наших глазах, идёт эволюционный процесс – как живые существа когда-то вышли из воды на сушу, здесь владельцы автомобилей уходят с газонов на асфальт. Но не всем это удаётся сделать по ряду скрытых от эволюции причин. 


Как рассказали «Телеграфу» жители дома, во дворе идёт строительство здания и застройщик облагораживает местность вокруг – высаживаются деревья и, главное для автовладельцев – появился асфальт, на котором можно оставлять свои машины, чтобы не забирать место ни у детской площадки, ни у зелёной зоны. 


 


До последнего времени на асфальт перешли практически все, кроме двух водителей. Одного из них всё-таки удалось уговорить примкнуть к новой «асфальтовой цивилизации», а второй оказался её противником. Как говорят местные жители, уговоры никак не влияют на человека – он упорно продолжает ставить машину там, где мог бы быть газон. Попытки ограничить заезд бетонными блоками также безуспешны.


 


Жители дома обратились в «ТелеграфЪ», чтобы рассказать о ситуации всему городу – надеются, что это поможет человеку изменить свою позицию. Вы можете помочь этому своим голосованием.

9
Автор: solod
Теги: приколы асфальт парковка

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Коментарі: 13

171
Чувааак:
Сьогодні, 10:23

Пару глубоких подряпин на бочині заставили б цього красеня призадуматись.

Як варіант для нього прикупити, звісно йому, газонні решітки, які дозволяли б траві рости не дивлячитсь на авто


17 10
191
Sanay:
Сьогодні, 10:35

Иногда просят так, что хочется спецом сделать наоборот. Иногда страешься все делать правильно (а в итоге оказывается, что ты м.ак полный и быдло невоспитанное).

 

Водителя не оправдываю, но и всей ситуации, чтоб судить - не знаю)


12 17
367
Pereselenets:
Сьогодні, 10:37

Я бы на месте этого человека не рисковал бы так своим авто...


20 0
292
wtf100500:
Сьогодні, 10:49

Такое почти в каждом дворе можно найти. Так же просто по городу много тачек стоит на тротуаре внаглую. Полиция должна этим заниматься. 


23 2
132
verbki:
Сьогодні, 11:03

А может этому городу надо просто больше парковочных мест ? 


16 14
3 355
Daniel Mroz:
Сьогодні, 11:18

Немає там і близько ніякого газону, а є територія з бур'янами


15 16
22
dimas401:
Сьогодні, 11:24

Выпиши ему штраф за неправильную парковку и всех делов,если он такой упоротый пускай работает на эту стоянку..А штрафы пустить на облагораживание территории....Таких тормозов в каждом дворе и не нужно будет с бюджета средства выделять


19 7
234
vortex:
Сьогодні, 11:56

Парковаться на газоне (да и вообще выезжать на него) - нельзя. Но, не всё где растёт что-то(в том числе и бурьян) считается газоном. 

 

В ПДД написано так

газон — участок однородной территории с дерновым покрытием, которое искусственно создается путем посева и выращивания дернообразующих трав (преимущественно многолетних злаков) или дернования;

 

Я вот ни разу не видал чтобы во дворах где-то кто-то траву сеял. Может быть, где-то, как исключение, но в 99% случая то что все называют газоном таковым не является. Люди не будут парковаться там где реально существует газон который сеют, стригут, поливают, он красивый и ухоженный.


14 4
1 178
s2e7r8g:
Сьогодні, 12:17

Цитата: verbki

А может этому городу надо просто больше парковочных мест ? 

У нас стоянка 50 метров от двора, даже на треть не заполняется, зато полный двор машин, в том числе и на газонах.



Цитата: vortex

Парковаться на газоне (да и вообще выезжать на него) - нельзя. Но, не всё где растёт что-то(в том числе и бурьян) считается газоном. 

 

В ПДД написано так

газон — участок однородной территории с дерновым покрытием, которое искусственно создается путем посева и выращивания дернообразующих трав (преимущественно многолетних злаков) или дернования;

 

Я вот ни разу не видал чтобы во дворах где-то кто-то траву сеял. Может быть, где-то, как исключение, но в 99% случая то что все называют газоном таковым не является. Люди не будут парковаться там где реально существует газон который сеют, стригут, поливают, он красивый и ухоженный.

1. Что бы был газон, его нужно сделать (посеять и т.д.) - как это можно сделать, если там стоят машины? 2. Даже если это каким-то образом удалось сделать - думаете это быдло будет дожидаться, пока газон вырастет и его начнут стричь и поливать?


13 5
48
sergeyhat:
Сьогодні, 12:20

А потом удивляемся почему машины в городе так часто сгорают.


9 5
234
vortex:
Сьогодні, 13:00

Цитата: sergeyhat
1. Что бы был газон, его нужно сделать (посеять и т.д.) - как это можно сделать, если там стоят машины? 2. Даже если это каким-то образом удалось сделать - думаете это быдло будет дожидаться, пока газон вырастет и его начнут стричь и поливать?

 

Жаль нельзя фото приложить, я бы показал из окна фото, где среди покошенных под "нолик" бурьянов есть настоящий газон 10*10м примерно возле одного дома. Никому даже не приходит в голову там машину поставить, потому что красота. При этом есть куча бурьянов где машины никто не ставит никогда, но газонов там как не было так и не будет пока их не начнут там создавать. Я понимаю, что есть олени которые паркуются на газонах, но большинство людей адекванты. Если они видять красивый газон и нормальну парковку рядом - они не поставят машину на газон. Но если они видят бурьяны или лысую землю которую десятилетиями никто не копал и никаким образом не окультуривал - то человек не видит причины почему на этом пустыре не следует ставить машину. У нас газоны существуют только вдоль центральных улиц и то не везде. На остальное никто не хочет деньги тратить, проще газетку напечатать...


12 1
879
Angel737:
Сьогодні, 14:32

Штраф как по 130 Админ статье + эвакуация на штраф площадку, стоянка 1 сутки - 1000 грн., + всё это показывать в СМИ!!!

1 - 2 месяца и по всей Украине, ну если не полностью, то в большей степени, настанет поярдок


2 3
234
vortex:
Сьогодні, 15:48

Цитата: Angel737
Штраф как по 130 Админ статье

 

Ну ввели этот штраф (за пьянку за рулём) огромный. Перестали пьяными за руль садиться? Нет. Пьяных дтп сильно меньше стало? (не знаю статистику, но мне кажется не особо. Постоянно в поишествиях они фигурируют). Причём, почему-то полицейские, священники, судьи, мажоры и прочая "элита" неприкасаемая. Для них ничего не изменилось. Так... "колхозников" только на копейках ловят у кого денег нет на взятку и адвокатов чтоб отмазаться. Так же и здесь, не в размерах штрафов дело, нельзя одним каким-то отдельно взятым штрафом по ПДД навести порядок если кругом одна сплошная коррупция и раздолбайство.

 

Для примера

Один заместитель фантаста из исполкома с ковид по городу гуляет - его не штрафуют, второй фантаст-сказочник со свитой в кафе кофе пьют - оштрафовать не смогли. А как мужик какой-то на остановке без маски стоял ближе к полночи и вокруг никого - так сразу впаяли 17к

 

Посмотрите внимательно на фото где машина стоит. Бордюры там валяются поперёк "газона" и куча земли вокруг не просто так. Кто-то типа водоканала раскопал и на место не сделал. Вот кого штрафовать надо


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