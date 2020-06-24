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Кременчук

Сморід цієї ночі накрив мешканців Молодіжного

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 573 Коментарів: 4

  

Кременчужани скаржилися у службу підтримки мера 15-63, проте безрезультатно

Мешканці Молодіжного знов потерпають від смороду. Неприємний запах вночі відчувала частина мешканці Кременчука, про це містяни діляться у соціальних мережах. 


Більшості було некомфортно спати в оселях при відчинених вікнах. 


- Молодіжний знову почали травити. Сьогодні о третій ночі прокинулася, щоб попити води, і відчула знайомий запах (живу на Аврорі). Довелося закривати вікно. Дякую Віталію Олексійовичу за можливість дихати «чистим» повітрям, - поділилася кременчужанка. 


Ще одна кременчужанка Ірина скаржилася на головний біль від неприємного запаху. 


- «Спасибо» ночной вони. Проснулась в 3 часа. Думала, от духоты. Но нет, ароматы в воздухе витали такие, что кружилась голова, - написала кременчужанка. 


Кременчужани скаржилися у службу підтримки мера 15-63, проте безрезультатно. Історія зі смородом повторюється щороку. 

12
Автор: Альона Душенко
Теги: загрязнение вонь здоровье
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

292
wtf100500:
Сьогодні, 11:09

Так воняло и на водоканале


5 0
448
YURIY:
Сьогодні, 11:10

Травят. Ночь, народ на отдыхе, окна открыты - получите все прелести. Который год одно и тоже. ничего не меняется. И обращения в каб.мин, Полтаву -0. Власть меняется а проблемы все остаются. Коронавирус ?. А сколько протянет Молодёжный с такой экологией ? И в основном  по ночам, как поршивые коты гадят. И всем нас....ь. Бабло как говорится не пахнет. Основная масса молчит. И что победит? Коронавирус или химия? 


19 0
3 859
zzzzzz:
Сьогодні, 12:16

Цитата: YURIY
основном  по ночам, как поршивые коты гадят
ночью просто ветра нет, а так гадят круглосуточно!


3 2
1 313
inattentive:
Сьогодні, 14:55

Потише. А то еще и дома "заставят" спать в масках.stuck_out_tongue_winking_eye


2 1

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