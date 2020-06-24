Сморід цієї ночі накрив мешканців Молодіжного

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 573 Коментарів: 4

Мешканці Молодіжного знов потерпають від смороду. Неприємний запах вночі відчувала частина мешканці Кременчука, про це містяни діляться у соціальних мережах.





Більшості було некомфортно спати в оселях при відчинених вікнах.





- Молодіжний знову почали травити. Сьогодні о третій ночі прокинулася, щоб попити води, і відчула знайомий запах (живу на Аврорі). Довелося закривати вікно. Дякую Віталію Олексійовичу за можливість дихати «чистим» повітрям, - поділилася кременчужанка.





Ще одна кременчужанка Ірина скаржилася на головний біль від неприємного запаху.





- «Спасибо» ночной вони. Проснулась в 3 часа. Думала, от духоты. Но нет, ароматы в воздухе витали такие, что кружилась голова, - написала кременчужанка.





Кременчужани скаржилися у службу підтримки мера 15-63, проте безрезультатно. Історія зі смородом повторюється щороку.