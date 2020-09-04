Матч за участі ХК «Кременчук» не відбувся через підозру на COVID-19

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 576

Також матч не відбудеться у Дніпрі

Півфінальні серії плей-офф чемпіонату УХЛ-Парі-Матч рішенням Української хокейної ліги припинені, в зв'язку з можливим виявленням COVID-19 у деяких хокеїстів. Матчі повинні були відбутися 5 - 7 вересня в Білій Церкві і Херсоні. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.





Сьогодні о 13.00 хокеїсти «Кременчука» мали зустрітися з «барсами», але матч не відбувся.





Всі гравці перед стартом півфіналів плей-офф вже проходили тестування на коронавірус для того, щоб перед рестартом чемпіонату убезпечити всіх учасників процесу. Гравці всіх команд-учасниць півфіналів плей-офф здадуть повторні тести і протягом 72 годин буде прийнято остаточне рішення про відновлення серій.





Після отримання результатів тестів на сайті УХЛ будуть опубліковані нові дати проведення наступних матчів півфіналів плей-офф для обох пар.