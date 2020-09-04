20 вересня Кременчук очікує велоперегони «Deїvski trails»

20 вересня у Деївському лісі Кременчуцького району (в продовженні вул. Нерудна, Кременчук) відбудеться велогонка «Деївські трейли 2020 (перезавантаження)».
Велоперегони «Деївські трейли 2020 (перезавантаження)» належать до велосипедних аматорського змагань крос-кантрі (XC). Мета і завдання змагань - пропаганда здорового способу життя та велосипедного спорту серед широких верств населення, розвиток велоспорту в Кременчуці та навколишніх містах, стимуляція спортсменів й аматорів до підвищення індивідуальних результатів.
Дистанція змагань - коло довжиною близько 5 км (для категорії «Пекельні кантрілі» набір висоти 200 метрів).
Після старту гонщики проходять по дистанції визначену організаторами кількість кіл.
Орієнтовна кількість кіл для категорій:
Розклад перегонів:
Старт категорій: