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Кременчук, Спорт, Афіша

20 вересня Кременчук очікує велоперегони «Deїvski trails»

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 405

  

Змагання відбудуться у Кременчуцькому районі

20 вересня у Деївському лісі Кременчуцького району (в продовженні вул. Нерудна, Кременчук) відбудеться велогонка «Деївські трейли 2020 (перезавантаження)». 


Велоперегони «Деївські трейли 2020 (перезавантаження)» належать до велосипедних аматорського змагань крос-кантрі (XC). Мета і завдання змагань - пропаганда здорового способу життя та велосипедного спорту серед широких верств населення, розвиток велоспорту в Кременчуці та навколишніх містах, стимуляція спортсменів й аматорів до підвищення індивідуальних результатів.


Дистанція змагань - коло довжиною близько 5 км (для категорії «Пекельні кантрілі» набір висоти 200 метрів).


Після старту гонщики проходять по дистанції визначену організаторами кількість кіл.
 
Орієнтовна кількість кіл для категорій:

  • «Зухвалі парубки» - 4 кола (близько 5 км);
  • «Панянки роверові» - 3 кола (близько 5 км);
  • «Вуйки з нержавiючої сталi» - 2 кола (близько 7 км з набором 200 м);
  • «Пекельні кантріли» - 3 кола (близько 7 км з набором 200 м).


Розклад перегонів:

  • 10.00-11.30 реєстрація учасників (реєстрація категорії «Пекельні кантріли» до 12.30);
  • 11.00 просторове коло;
  • 11.30 відкриття перегонів.


Старт категорій:

  • 12.00 «Зухвалі парубки»;
  • 12.03 «Панянки роверові»;
  • 13.30 «Пекельні кантрілі»;
  • 13.33 «Вуйки з нержавiючої сталi»;
  • 15.00 нагородження;
  • 15.30 неофіційна частина, прибирання траси.
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Автор: Альона Душенко
Теги: велоспорт велосипедисти
компанія «Інтера Люкс»
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