20 вересня Кременчук очікує велоперегони «Deїvski trails»

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20 вересня у Деївському лісі Кременчуцького району (в продовженні вул. Нерудна, Кременчук) відбудеться велогонка «Деївські трейли 2020 (перезавантаження)».





Велоперегони «Деївські трейли 2020 (перезавантаження)» належать до велосипедних аматорського змагань крос-кантрі (XC). Мета і завдання змагань - пропаганда здорового способу життя та велосипедного спорту серед широких верств населення, розвиток велоспорту в Кременчуці та навколишніх містах, стимуляція спортсменів й аматорів до підвищення індивідуальних результатів.





Дистанція змагань - коло довжиною близько 5 км (для категорії «Пекельні кантрілі» набір висоти 200 метрів).





Після старту гонщики проходять по дистанції визначену організаторами кількість кіл.



Орієнтовна кількість кіл для категорій:

«Зухвалі парубки» - 4 кола (близько 5 км);

«Панянки роверові» - 3 кола (близько 5 км);

«Вуйки з нержавiючої сталi» - 2 кола (близько 7 км з набором 200 м);

«Пекельні кантріли» - 3 кола (близько 7 км з набором 200 м).





Розклад перегонів:

10.00-11.30 реєстрація учасників (реєстрація категорії «Пекельні кантріли» до 12.30);

11.00 просторове коло;

11.30 відкриття перегонів.





Старт категорій: