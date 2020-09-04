Аварії на Полтавщині: двоє людей загинули, троє – травмувалися

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 1 745

4 вересня на Полтавщині сталося дві аварії, у яких загинуло двоє людей, а ще троє травмувалися. Про це сповістили у департаменті з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





Неподалік міста Решетилівки близько 20.00 на 304 км автодороги Київ – Харків зіткнулися авто Daewoo Lanos під керуванням 27-річного водія та вантажівка Tata, за кермом якої їхав 50-річний мешканець міста Зміїв Харківської області. Кермувальник Daewoo, житель міста Нова Водолага Харківської області, не впевнився в безпеці маневру, виїхав на зустрічку та врізався у вантажівку, що рухалася в зустрічному напрямку.





Унаслідок ДТП водій та пасажирка Daewoo Lanos загинули на місці події. Друга пасажирка легковика 24 років та кермувальник вантажівки отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Решетилівської міської лікарні.





За повідомленням ГУ ДСНС України у Полтавській області, рятувальникам довелося деблокувати потерпілих і загиблих з транспорту, також вони змили паливно-мастильні матеріали з дороги.





За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.





Близько 23.00 на 310 км автошляху Київ-Харків у колишньому Решитилівському районі зіштовхнулися Mercedes Sprinter та DAF TE 47XS. Внаслідок аварії постраждав водій Mercedes Sprinter, якого рятувальники деблокували з поневіченого автомобіля.