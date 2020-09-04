Кременчужанам та плавнівцям встановлять безкоштовно 6 тисяч індивідуальних лічильників газу

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 78

Пощастить споживачам, у яких немає лічильника ні в квартирі, ні будинкового

«Кременчукгаз» у 2020 році в рамках інвестпрограми встановить 6 тисяч індивідуальних лічильників газу у квартирах споживачів: кременчужан та мешканців Горішніх Плавнів. Про це повідомив керівник ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко.

Йдеться про споживачів, які користуються газовими плитами, і при цьому не охоплені обліком газу взагалі. (Тих, хто використовує газ для опалення або має газову колонку – вже «поставили на лічильник» у попередні роки). Наразі у Кременчуці та Горішніх Плавнях близько 10 тисяч абонентів, які не охоплені обліком газу і використовують його за нормою. В основному, це ті багатоповерхівки, де встановлення будинкових лічильників, яке тривало у попередні роки, було технічно неможливим. До речі, зараз після змін у законодавстві передбачено встановлення лише індивідуальних лічильників. Проте міськгаз для обліку продовжує використовувати будинкові лічильники, встановлені до змін у законодавстві, мотивуючи це тим, що закон не має зворотної сили.

Наразі у Кременчуці в 705 багатоповерхівках є будинкові лічильники газу.