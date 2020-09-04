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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Головко vs Сачко: «Кремінь» у меншості в гольовій перестрілці переміг «Волинь»

Сьогодні, 19:52 Переглядів: 392

 

Кременчуцькі футболісти стартували в чемпіонаті Першої ліги

Сьогодні, 5 вересня, футболісти «Кременя» розпочали сезон 2020-2021 грою у Луцьку. Підопічні Олександра Головка у гольовій перестрілці перемогли  «Волинь» з рахунком – 3:2.

 

Для наставників «Кременя» та «Волині» цей матч став дебютним у ПФЛ. На відміну від Василя Сачка – Олександр Головко разом з «Кременем» здобули вже першу перемогу в кубковому протистоянні з «Перемогою».

 

Перед самою грою «Кремінь» дозаявив місцевого вихованця Дениса Галату, який гратиме на правах оренди, воротаря Романа Данковича та Сергія Чеботаєва.

 

Матч у Луцьку відбувся без вболівальників, проте ті, хто спостерігав гру за екранами моніторів змогли побачити й боротьбу, вилучення, пенальті та голи на будь-який смак.

 

«Волинь» - «Кремінь» - 2:3

Голи: Бондаренко 56 (пенальті), Протасов 86  – Бородай 11, Бичков 40, Сорокін 82

Вилучення: Євдокимов 70 – Бородай 88, Білоус 90+5

«Волинь»: Неділько, Сімінін, Приндета, Цюпа, Шаповал, Тетеренко, Євдокимов, Кизилатеш, Протасов, Ляшенко, Бондаренко. Запасні: Леванідов, Хомченко, Рябов, Войтіховський, Сасовський, Богомаз, Янчук. Головний тренер: Василь Сачко

«Кремінь»: Олійник, Головко, Курелєх, Мягков, Чеботаєв, Мурашов, Зубков, Бородай, Бичков, Геловані, Куліш. Запасні: Данкович, Молько, Білоус, Брюхов, Галата, Кривенко, Кучеренко, Островський, Сорокін. Головний тренер: Олександр Головко

 

Головний арбітр: Павло Дубровець (Житомир), арбітри: Ростислав Якимик (Львів), Юрій Суряк (Львів), 4-й арбітр: Вадим Подригуля (Луцьк), спостерігач арбітражу: Ігор Овчар (Івано-Франківськ)

 

Наступний матч «Кремінь» зіграє вдома 12 вересня з краматорським «Авангардом».

ПО ТЕМІ:

Футболісти «Кременя» у Луцьку відкривають новий сезон

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Волинь
компанія «Інтера Люкс»
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