Енергонезалежна школа: у КНВК №2, що на Ревівці, встановили сонячну електростанцію

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 131

Це перший проєкт в Україні, коли навчальний заклад живитиметься енергією сонця

У Кременчуцькому навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - позашкільний навчальний заклад» №2, що на Ревівці, встановили сонячну електростанцію. Як повідомляє мерія Кременчука, таким чином КНВК №2 став енергонезалежним.





Цікаво, що це є перший проєкт в Україні, коли навчальний заклад живитиметься енергією сонця. Кошти на реалізацію проєкту (у сумі 1 млн грн) спрямували з міського бюджету після того, як він переміг у «Громадському бюджеті - 2019».





Зараз школа вже живиться енергією сонця. На її території встановили дві сонячні електростанції – автономну та мережеву, загальною потужністю 35 кВт. Цього вистачає на енергетичні потреби КНВК №2, навіть якщо увімкнути всі електроприлади та освітити все приміщення навчального закладу. Окрім того, в школі встановили також «розумний» лічильник, який розподіляє енергію в залежності від часу доби та погодних умов. Продуктивність роботи сонячної електростанції можна відстежувати в онлайн-режимі.





Потужностей сонячних батарей вистачає і для того, аби освітити шкільне подвір’я. Вуличне освітлення вмикається автоматично з настанням сутінок. Незабаром за рахунок енергії сонячних батарей планують освітлювати і зупинки громадського транспорту, прилеглі до КНВК №2.





У мерії зазначають, що у попередні роки на енергетичні потреби загальноосвітнього закладу №2 з міського бюджету виділялося більше 100 тисяч гривень.