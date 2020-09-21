На Полтавщині нетверезий чоловік «позичив» автівку у знайомого

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 497

Крім підозри щодо викрадення машини, молодик отримав і «п'яний» протокол

Поліція склала відносно захмелілого водія протокол та вручила йому підозру у викраденні автомобіля. Про це повідомляє поліція Полтавщини.





Повідомив про викрадення ВАЗ-2106 20 вересня 42-річний житель одного із сіл колишнього Козельщинського району. Згодом правоохоронці встановили причетність до злочину 19-річного жителя одного із сіл району. Молодик раніше вже мав проблеми із законом.





Стало відомо, що чоловіки разом відпочивали. Незабаром молодший товариш несподівано зник. Як потім з’ясувалося, на ВАЗі знайомого. Власне на ньому його і зупинили працівники поліції.





Патрульні склали відносно молодика протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Згодом чоловікові повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. За ухвалою суду фігуранта взяли під варту.





У кримінальному провадженні тривають слідчі дії.